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Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 14:38 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 14:38
Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın felaketinin ardından birçok ünlü isim de üzüntülerini dile getirdi. Bazı ünlü isimler de konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanmazken, Edis, İbrahim Tatlıses, Gülşen ve haluk Levent gibi isimler de konserlerini erteledi.

Bolu​ Kartalkaya'da gece geç saatlerde otelde çıkan yangın​ felaketinde 78 kişi hayatını  kaybetti. Yangın felaketinde soruşturmalar devam ederken, ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bazı ünlü isimler yaşanan felaketin ardından konserlerini de ertelediklerini duyurdu. 

Gülşen 

"Yangın faciası dolayısıyla 25 Ocak İzmir'de gerçekleştirmeyi planladığımız konserimiz iptal​ edilmiştir. Milletimizin başı sağ olsun.”

Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti - 1. Resim

Haluk Levent

“Bolu Kartalkaya’da yaşanan elim yangın hepimizi derinden üzdü. Bu acı olay sebebiyle, 24 Ocak Nürnberg, 25 Ocak Berlin ve 25 Ocak Kopenhag’da gerçekleştirmeyi planladığımız konserlerimizi ileri bir tarihe ertelediğimizi üzülerek bildiriyoruz.”

Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti - 2. Resim

Sagopa Kajmer

 “25 Ocak’ta Jolly Joker Arena’da gerçekleşmesi planlanan konserimiz ülkemizi derin bir yasa boğan Bolu Kartalkaya’daki elim yangın nedeniyle 25 Nisan tarihine ertelenmiştir.”

Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti - 3. Resim

İbrahim Tatlıses

“24 Ocak günü Jolly Joker Kartal İstmarina’da gerçekleşmesi planlanan konserimiz, hepimizi derinden üzen yangın felaketi nedeniyle ertelenmiştir. Yüreğimiz felaketten etkilenenlerle.”

Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti - 4. Resim

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMADI 

Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir üzüntüye boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor.  Çoğu dizi yapımlarının bu hafta yeni bölümü yayınlamadı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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