Televizyon kanallarının en güçlü yapım şirketlerinden biri olan NTC Medya, NOW ekranlarına yeni projesi olan 'Anne Yarısı' ile bomba gibi geliyor! Yeni yayın dönemi için hazırlıklara tam gaz devam ettiği bilinen Now kanalı, sezonun en iddialı dizilerinden biri olacağı ön görülen yeni dizisini izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor. NTC medyanın imzasını taşıyacağı güçlü dizinin hikayesi ve kadrosuna yönelik detaylar henüz belli olmaz iken oyunculuk görüşmelerinin halen sürdüğü biliniyor.

HABERİN ÖZETİ Bomba senaristlerden heyecanlandıran proje: Anne Yarısı ekranlara geliyor! Anne Yarısı dizisinin konusu ne olacak? NTC Medya, NOW ekranlarında 'Anne Yarısı' adlı yeni bir diziyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosunu Melis Civelek, Merve Göntem ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Proje, farklı bölgelerin sosyal yapılarını ve aile içindeki savaşı konu edinecek. İlk etapta Almanya'da yaşayan bir ailenin yaşam kesitlerini ekrana taşıyacak. Hikayenin ilerleyen bölümlerinde ana merkez Kapadokya'ya taşınacak. Dizinin yönetmenliğini Semih Bağcı üstleniyor.

ANNE YARISI DİZİSİNİNİN KONUSU NE OLACAK?

Now ekranlarının iddialı dizilerinden biri olması beklenen Anne Yarısı dizisi için hazırlıklar resmen başladı. NTC medya'nın üstlendiği projenin hikayesini yazacak isimler ise reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin kaos sever senaristi Melis Civelek'ten geçiyor.

Melis Civelek, Merve Göntem ve Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı Anne Yarısı dizisi için henüz belirsizlikler yerini koruyor iken; projenin farklı bölgelerin sosyal yapılarını ve aile içindeki savaşını konu ediniyor.

Yönetmenliğini Semih Bağcı’nın yaptığı netleşen dizi, yeni sezonda NOW ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Sıra dışı senaryosu ve sürükleyici hikayesiyle ekranların yeni sevilir projelerinden biri olması beklenen Anne Yarısı; Almanya'da yaşayan bir ailenin yaşam kesitlerini ekrana sunacak.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde ise hikayenin ana merkezi; Kapadokya bölgesine taşınacak ve olaylar burada devam edecek.

İsminden de anlaşılacağı üzere bir annenin yaşadığı zorluk ve sıkıntılardan bahsedilecek.

Merakla beklenen dizinin oyuncu seçimleri sona erdikten sonra ekibin sete çıkması ve çekim takviminin netleşmesi bekleniyor.