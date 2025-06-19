Bora Akkaş geçmişe götürdü: Yıl 2001 ya da 2002

Şehir Tiyatroları'nda eğitim alan Bora Akkaş, o dönemlere ait çektirdiği fotoğrafını "Sevinç Erbulak, bugün gönderdi. 2001 ya da 2002 Şehir Tiyatroları 'Aşk-ı Memnu'nun kulisi..." notuyla yayımladı

Geniş Aile dizisinde Zekai rolüyle beğeni toplayan Bora Akkaş, daha sonra ise Aslan Ailem, Kurşun, Menajerimi Ara, Üç Kuruş gibi yapımlarda rol aldı. Geçmişten kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Bora Akkaş, "Yıl 2001 ya da 2002" dedi.

BORA AKKAŞ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ, SEVİNÇ ERBULAK DUYGULANDI

Bora Akkaş, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Şehir Tiyatroları'nda eğitim alan oyuncu, aralarında Sevinç Erbulak ve Betül Arım'ın bulunduğu fotoğrafını yayımladı.

Bora Akkaş, paylaşımına; "Sevinç Erbulak, bugün gönderdi. 2001 ya da 2002 Şehir Tiyatroları 'Aşk-ı Memnu'nun kulisi... Oğuzhan ile dönüşümlü oynuyoruz. Onda kostüm, ben de Pokemon tişörtü var" ifadelerini not düştü.

Bora Akkaş'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Sevinç Erbulak; "Sen, hep Pokemon... Sanki dün oynadık, sanki dün gece ödevlerine baktık kuliste, canım zamanlar..." ifadelerini kullanırken, Betül Arım da "Çok güzeldi çok... Beş sene öyle dolu dolu geçti ki... Çok güzel anlar yaşadık, anılar biriktirdik. Senin seyircinin üstüne uçmanı hayatın boyunca hiç unutamadım. Düşündükçe hâlâ gülüyorum. Hadi gençler ayarlayın mutlaka buluşalım. Hepinizi kocaman kucaklıyorum" sözleriyle duygulandırdı.