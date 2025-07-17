Boşanacakları iddia edilen Justin Bieber ile Hailey Bieber'dan mutluluk pozu

Ünlü pop yıldızı Bieber'ın ruhsal sorunlar yaşadığı ve eşi Hailey Bieber ile boşanmanın eşiğine geldiği iddia edildi. İsviçre tatilinden bir dizi fotoğraflar paylaştığı gönderisinde eşi Hailey'i de paylaşan Justin Bieber, iddiaları yalanlamış oldu.

Bieber, son dönemde sosyal medyada yaptığı bazı tutarsız paylaşımlarla hayranlarını endişelendirdi. Hakkında ruh sağlığının yerinde olmadığı, iddiaları dolaşırken, "İnsanlar bana sürekli iyileşmemi söylüyor. Kendimi düzeltebilseydim, çoktan yapmış olmaz mıydım sizce? Kırıldığımı biliyorum. Öfke sorunlarım olduğunu biliyorum" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

Bieber daha sonra tüm bu sürecin başa çıkılması zor olduğunu söyledi ve "Hayatım boyunca, bana kendileri gibi düzeltilmem gerektiğini söyleyen insanlar gibi olmak için çok çalıştım. Ve bu beni daha da yorgun ve öfkeli hale getiriyor" demişti.