Boşandığı iddia edilmişti! Görkem Sevindik'ten ilk açıklama geldi

10 May 2024 12:09 - Güncelleme : 10 May 2024 12:09

2020 yılında evlenen Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir'in sessiz sedasız boşandığı öne sürülmüştü. Bir oğulları çiftten Nişantaşı'nda görüntülenen Sevindik, iddiaları doğruladı.

GÖRKEM SEVİNDİK'TEN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Pandemi döneminde sessiz sedasız evlenen Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik ile basketbol oyuncusu Kübra Siyahdemir çiftinden boşanma haberi geldi. Çiftin 4 yıllık evliliğini bitirdiği iddia edilirken, ikilinin yakın çevresine anlaşamadıkları için boşandıklarını söylediği iddia edildi. 2,5 yaşında Marsel adında oğulları bulunan çiftten Görkem Sevindik, "Haberler doğru, hayırlısı olsun." dedi.