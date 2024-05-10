Boşandığı iddia edilmişti! Görkem Sevindik'ten ilk açıklama geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 May 2024 12:09 - Güncelleme : 10 May 2024 12:09
Ateş Kuşları dizisi oyuncusu Görkem Sevindik’in 4 yıl önce evlendiği Kübra Siyahdemir ile boşandığı iddia edilmişti. Oyuncudan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
2020 yılında evlenen Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir'in sessiz sedasız boşandığı öne sürülmüştü. Bir oğulları çiftten Nişantaşı'nda görüntülenen Sevindik, iddiaları doğruladı.
GÖRKEM SEVİNDİK'TEN BOŞANMA AÇIKLAMASI
Pandemi döneminde sessiz sedasız evlenen Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik ile basketbol oyuncusu Kübra Siyahdemir çiftinden boşanma haberi geldi. Çiftin 4 yıllık evliliğini bitirdiği iddia edilirken, ikilinin yakın çevresine anlaşamadıkları için boşandıklarını söylediği iddia edildi. 2,5 yaşında Marsel adında oğulları bulunan çiftten Görkem Sevindik, "Haberler doğru, hayırlısı olsun." dedi.
Kaynak: TGRT Haber