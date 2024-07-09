Boşanma iddiaları sonrası Icardi'den ilk paylaşım! Yüzünden düşen bin parça

09 Temmuz 2024 14:35 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:35

Sosyal medya hesabından Mauro Icardi'yi takipten çıkan Wanda Nara'nın Icardi'ye boşanma davası açtığı öne sürüldü. Konuyla ilgili iki isim de herhangi bir paylaşım yapmazken, Icardi'nin boşanma iddiaları sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı.

MAURO ICARI’NİN YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA

Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı iddiaları sosyal büyük ses getirirken, Mauro Icardi, İstanbul'a gelerek Avusturya kampına katıldı. Icardi'nin takım arkadaşı Fernando Muslera tarafından paylaşılan karede, Icardi'nin mutsuzluğu dikkat çekti.