Boşanma iddialarına Ebru Gündeş'ten fotoğraflı cevap geldi

27 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:37

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz şubat ayında 4. kez nikah masasına oturdu. Sosyal medyada eşiyle herhangi bir paylaşım yapmayan Ebru Gündeş, boşanma iddialarının ardından ilk kez eşiyle karesini sosyal medyada yayınladı.

EBRU GÜNDEŞ, BOŞANMA İDDİALARINI YALANLADI

Ebru Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir ile sorunlar yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Şubat ayında evlendiği eşiyle hiçbir fotoğraf paylaşmayan ebru Gündeş, boşanma iddialarının ardından eşiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Gündeş paylaşımına, "İyi ki" yazarak kırmızı kalp emojisi koydu.