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 | Dilek Ulusan

Boşanma kararı alan Anıl Altan ile Pelin Akil'den dikkat çeken paylaşım! Saniyeler içinde binlerce yorum yağdı

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Evliliğini dostça bitirme kararı alan güzel oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından aile notuyla Anıl Altan ve çocuklarıyla birlikte paylaşım yaptı.

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Boşanma kararı alan Anıl Altan ile Pelin Akil'den dikkat çeken paylaşım! Saniyeler içinde binlerce yorum yağdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 17:15

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Haklarında bir süredir "boşanacaklar" haberleri çıkan çiftten Pelin Akil iddiaları doğruladı. Birlikte tatile çıkan çiftten Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı konserde konuşan Pelin Akil, Anıl Altan ile haklarında çıkan iddialarını doğruladı ve doatça ayrıldıklarını belirtti. Bu açıklama sonrası beraber tatile çıkan çiftten Pelin Akil sürpriz paylaşımıyla dikkat çekti. Anıl Altan ve çocuklarıyla birlikte paylaşım yapan Akil, "Aile zamanı" notunu düştü.

Boşanma kararı alan Anıl Altan ile Pelin Akil'den dikkat çeken paylaşım! Saniyeler içinde binlerce yorum yağdı

Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte eğlenceli paylaşım yapan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, boşanmaya karar verdi. Çıkan iddiaşarı doğrulayan Pelin Akil, şarkıcı Berkay'ın Harbiye konserinde "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" demişti.

Boşanma kararı alan Anıl Altan ile Pelin Akil'den dikkat çeken paylaşım! Saniyeler içinde binlerce yorum yağdı
ETİKETLER
#boşanma
#iddialar
#anıl altan
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