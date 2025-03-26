Botoks zehirlenmesi yaşayan Hatice canlı yayında konuşmakta zorlandı

Sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müzik kariyerine başlayan Hatice, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Botoks zehirlenmesi yaşayan Hatice, çıktığı canlı yayında konuşmakta güçlük çekti.

HATİCE BOTOKSA KARŞI UYARDI

Botoks zehirlenmesi yaşayan Hatice başından geçen süreci anlattı. Yasal yollara vurmayacağını söyleyen ve konuşmakta zorlanan Hatice "Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum. Diş plağını da denedim. Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçi de yaptırdım. İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum. Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik oldu" diyerek yaşadığı zor süreci anlattı.

CANLI YAYINDA KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Botoksa karşı takipçilerini de uyaran Hatice, "Olağandışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4.5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar. İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde." dedi.