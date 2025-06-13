Brad Pitt en büyük pişmanlığını açıkladı! Angelina Jolie bu sözlere çok sevinecek

Angelina Jolie'den ayrılmasının ardından 6 çocuğu ile görüşmeyen Brad Pitt, pişmanlık yaşıyor. 6 çocuğu ile görüşmeyen Brad Pitt, "Arkadaşlar, aile ve hepsi bu" ifadesini kullandı.

Brad Pitt, Angelina Jolie ile olan çekişmeli boşanmasının resmen sona ermesinin ardından kendisini eleştirdi. Boşanmanın ardından çocuklarıyla görüşmeyen Brad Pitt'in; 23 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne ile yıllardır yan yana gözükmüyor. İtiraflarını sıralayan Brad Pitt, en büyük pişmanlığını açıkladı.

BRAD PITT'İN ANGELINA JOLIE PİŞMANLIĞI

Angelina Jolie, uzun yıllar süren birlikteliğin ardından 2014'te evlendiği Brad Pitt'e, 2016'da boşanma davası açmış, eski eşini, kendisine ve çocuklarına karşı kötü davrandığı iddiasıyla suçlamıştı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında resmi olarak boşanan çiftin bu süreçte annelerinin yanında yer alan çocuklardan bazılarının Brad Pitt'in soyadını bıraktığı ve babalarıyla artık düzeltilemez bir ilişki içine girdiği öğrenilmişti.

Yeni filmi 'F1'in Meksika'daki galasına katılan Brad Pitt, çocuklarıyla devam eden ve artan yabancılaşmasının ortasında, ailesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. "Hata ne olursa olsun, sadece hatadan ders çıkar ve devam et. Bu, bir sonraki başarıya yol açacak" diyen 61 yaşındaki Pitt; "Benim yaşıma geldiğinizde, kendinizi sevdiğiniz insanlarla, sizi seven insanlarla çevrelemenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Arkadaşlar, aile ve hepsi bu" ifadesini kullandı.