Brad Pitt pistte! Büyük F1 hayali gerçek oluyor

Hollywood yıldızı Brad Pitt, kariyerinde yeni bir viraj alarak Formula 1 pistine adım attı. 61 yaşındaki aktör, yönetmen Joseph Kosinski ve yapımcı Jerry Bruckheimer imzası taşıyan "F1" adlı filmde başrolde yer alacak. Pitt, Mexico City’de düzenlenen basın toplantısında, bu projeyle yıllardır kurduğu bir hayalin gerçekleştiğini açıkladı.

"YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR"

“On yıllardır bir yarış filmi yapmak istiyordum” diyen Pitt, “İster motosiklet, ister araba… Bir şekilde hep yarım kaldı. Ama bu kez Joe’nun bizi F1 sezonuna entegre etme planı inanılmazdı. Gerçekten arabanın içine girdik, yarışın içinde olduk” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Aksiyon filmleriyle tanınan Pitt, bu filmde yaşadığı deneyimin her şeyden farklı olduğunu da vurguladı. “Yarış koltuğuna oturmak, yıllar içinde yaptığım hiçbir şeye benzemiyor. Bu bir dönüm noktası” dedi.

LEWIS HAMILTON DA ROL ALACAK

Filmde, pistlere geri dönen eski bir yarışçı olan Sonny Hayes’i canlandıran Pitt, genç sürücü Joshua Pearce’a (Damson Idris) mentorluk ediyor. Gerçek yarış ortamında çekilen film, F1 dünyasını tüm detaylarıyla yansıtmayı hedefliyor. Projenin yapımcıları arasında F1 efsanesi Lewis Hamilton da yer alıyor.

Damson Idris ise Pitt’le çalışmanın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu söyleyerek, “Sette aramızda çok doğal bir kimya vardı. Brad gerçekten ilham verici biri. Hem alçakgönüllü hem de diğer oyuncuların parlamasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Film, sadece aksiyon değil, aynı zamanda dostluk, azim ve yeniden başlama temalarıyla da dikkat çekiyor. Kosinski’nin yönetmenliğinde ve gerçek pistlerde geçen bu yapım, F1 tutkunları kadar sinemaseverleri de hızla içine çekmeye hazırlanıyor.

Filmde ayrıca Javier Bardem, Kerry Condon ve Tobias Menzies de yer alıyor