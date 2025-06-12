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 | Suat Vilgen

Brad Pitt pistte! Büyük F1 hayali gerçek oluyor

Brad Pitt’in yıllardır hayalini kurduğu hız tutkusu sonunda beyaz perdeye taşınıyor. 61 yaşındaki oyuncu, yeni filmi F1 ile gerçek Formula 1 arabalarına bindiği bir spor dramada başrolü üstleniyor.

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Brad Pitt pistte! Büyük F1 hayali gerçek oluyor
KAYNAK:
Skai
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:09

Hollywood yıldızı Brad Pitt, kariyerinde yeni bir viraj alarak Formula 1 pistine adım attı. 61 yaşındaki aktör, yönetmen Joseph Kosinski ve yapımcı Jerry Bruckheimer imzası taşıyan "F1" adlı filmde başrolde yer alacak. Pitt, Mexico City’de düzenlenen basın toplantısında, bu projeyle yıllardır kurduğu bir hayalin gerçekleştiğini açıkladı.

Brad Pitt pistte! Büyük F1 hayali gerçek oluyor

"YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR"

“On yıllardır bir yarış filmi yapmak istiyordum” diyen Pitt, “İster motosiklet, ister araba… Bir şekilde hep yarım kaldı. Ama bu kez Joe’nun bizi F1 sezonuna entegre etme planı inanılmazdı. Gerçekten arabanın içine girdik, yarışın içinde olduk” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Aksiyon filmleriyle tanınan Pitt, bu filmde yaşadığı deneyimin her şeyden farklı olduğunu da vurguladı. “Yarış koltuğuna oturmak, yıllar içinde yaptığım hiçbir şeye benzemiyor. Bu bir dönüm noktası” dedi.

Brad Pitt pistte! Büyük F1 hayali gerçek oluyor

LEWIS HAMILTON DA ROL ALACAK

Filmde, pistlere geri dönen eski bir yarışçı olan Sonny Hayes’i canlandıran Pitt, genç sürücü Joshua Pearce’a (Damson Idris) mentorluk ediyor. Gerçek yarış ortamında çekilen film, F1 dünyasını tüm detaylarıyla yansıtmayı hedefliyor. Projenin yapımcıları arasında F1 efsanesi Lewis Hamilton da yer alıyor.

Brad Pitt pistte! Büyük F1 hayali gerçek oluyor

Damson Idris ise Pitt’le çalışmanın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu söyleyerek, “Sette aramızda çok doğal bir kimya vardı. Brad gerçekten ilham verici biri. Hem alçakgönüllü hem de diğer oyuncuların parlamasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Brad Pitt pistte! Büyük F1 hayali gerçek oluyor
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Film, sadece aksiyon değil, aynı zamanda dostluk, azim ve yeniden başlama temalarıyla da dikkat çekiyor. Kosinski’nin yönetmenliğinde ve gerçek pistlerde geçen bu yapım, F1 tutkunları kadar sinemaseverleri de hızla içine çekmeye hazırlanıyor.

Brad Pitt pistte! Büyük F1 hayali gerçek oluyor

Filmde ayrıca Javier Bardem, Kerry Condon ve Tobias Menzies de yer alıyor

ETİKETLER
#hollywood
#brad pitt
#brad pitt
#formula 1
#formula 1
#Yeni Film
#Magazin
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