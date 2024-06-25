Brad Pitt ve Tom Cruise en büyük darbeyi kızlarından yedi! Dünya onlara hayran ama çocukları reddetti

25 Haziran 2024 00:20 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:20

Tom Cruise, Katie Holmes ile çalkantılı evliliğinden doğan kızı Suri ile uzun zamandır görüşmüyor. Babalığıyla eleştirilerin odağında olan Cruise, kızı tarafından reddedildi.

Kızıyla 11 yıldır görüşmeyen Cruise 2005 yılında baba olmuştu. Üniversite çağına giren genç Suri artık babasının soy ismini kullanmıyor.

11 YILDIR BABASIYLA GÖRÜŞMÜYOR

Sayısız Hollywood yıldızı ve birçok ünlü barındıran Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise'un eşini de tarikata dahil etmeye çalışması ancak Holmes'un bu teklifi reddetmesi üzerine çiftin boşanma kararı aldığı biliniyor. Çiftin boşanması 2012’de resmileştiğinde Suri sadece 5 yaşındaydı.

Ayrılık sonra annesi ile yaşamaya başlayan Suri Cruise'un 2013'ten beri babasıyla görüşmediği biliniyor. Ünlü ebeveynleri sebebiyle devamlı medyanın gözdesi olan Suri her ne kadar Hollywood camiasından uzak kalmaya çalışsa da gündem olmayı başarıyor.

BROŞÜRDEKİ ADI DİKKAT ÇEKTİ

Anne ve babası ayrıldığından beri babasıyla hemen hemen hiç görüşmediği bilinen Suri, üniversiteli oluyor. 18 yaşındaki Suri Cruise'un Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görecek.

LaGuardia Lisesi'nden mezun olan Suri'nin babasının soyadını kullanmadığı ortaya çıktı. Page Six'in haberine göre, Suri'nin mezuniyet törenine yalnızca annesi katıldı. Mezun olan öğrencilerin adının yer aldığı broşürde ise "Suri Noelle" adı dikkatler kaçmadı. 18 yaşındaki Suri'nin "Cruise" soyadını kullanmadığı ortaya çıktı.

PITT'IN KIZI DA MAHKEMEYE BAŞVURDU

Öte yandan Angeline Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh'nun da babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Çiftin 18 yaşına giren kızları Shiloh'un, "Pitt" soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı. Shiloh, bundan sonra sadece Shiloh Jolie ismini kullanmak istediğini ifade etti.

Çiftin kızı Vivienne'in de babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı.

Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

2014 yılında evlenen Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016'da yollarını ayırma kararı almıştı. Çift o zamandan beri velayet veya mülk davalarıyla gündeme geliyor.