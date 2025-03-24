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 | Dilek Ulusan

Brad Pitt'in iyiliği pahalıya patladı! Davayı kaybetmek üzere

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için kurucusu olduğu vakıf aracılığıyla 109 ev inşa ettirmişti. Pitt'in bu hamlesi yıllar sonra başına iş açtı.

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Brad Pitt'in iyiliği pahalıya patladı! Davayı kaybetmek üzere
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 13:34

Brad Pitt, 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için kurucusu olduğu vakıf aracılığıyla 109 ev inşa ettirmişti. Pitt'in 12 milyon dolar harcadığı 150 evde yaşayanlar 20 yıl sonra, hayırsever Pitt'e karşı 20.5 milyon dolarlık toplu dava açtı.

BRAD PITT'İN İYİLİĞİ BAŞINI BELAYA SOKTU

Brad Pitt 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için 109 ev inşa ettirmişti. Kurucusu olduğu Make It Right vakfı aracılığıyla yardıma muhtaç olanlara destek olan Pitt'in vakfının yaptırdığı evler, konut sakinlerine sorunlar yaşattı. Evlerin çoğunda küf, böcek ve tahtaların çürümesi gibi sorunlar meydana geldi.

Pitt, 150 sürdürülebilir ev inşa etmek için 12 milyon dolar harcadı ancak 20 yıl sonra, ev sahipleri Pitt'e ve kar amacı gütmeyen kuruluşuna 20,5 milyon dolarlık toplu dava açtı. Aktörün kurucusu olduğu vakfın, evlerle ilgili tüm dokümanları teslim etmesi talep edildi.

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