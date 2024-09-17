Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisine anlamlı jest! Ines De Ramon mest oldu

17 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:58

Hollywood oyuncusu Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Ines De Ramon’a sevgisini göstermek için yeni jestler yapıyor. Sevgilisini biran olsun yanından ayırmayan Brad Pitt, sevgilisinin baş harfini altın kolyeyle taşıyor. 60 yaşındaki Brad Pitt, yaptığı bu hareketle beğeni yağmuruna tutuldu.

Angelina Jolie​ ile olaylı boşanmasının ardından 2 yıldır tasarımcı Ines De Ramon ile sevgili olan Brad Pitt​ her adımıyla olay oluyor. Yeni sevgilisinin tercihine göre giyinen Brad Pitt, değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Romantikliğini de konuşturan Brad Pitt, sevgilisinin baş harfini boynunda taşıyor.

BRAD PITT'TEN SEVGİLİSİNE ANLAMLI JEST

Angelina Jolie'den boşandıktan sonra kameraların önüne Ines De Ramon ile çıkan Brad Pitt, yaptığı jest ile konulmaya devam ediyor. Ines'in baş harfini altın bir kolyeyle boynunda taşıyan Brad Pitt, genç sevgilisine duyduğu aşkı her fırsatta dile getiriyor.

BRAD PITT VE ANGELINA JOLIE'NİN AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Angelina Jolie, ayrılığa giden süreç hakkında ilk kez konuştu. Annesi kanserden dolayı kaybetmesinin ardından zor günler geçirdiğini belirten Angelina Jolie, "Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu." dedi.