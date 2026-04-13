Pop müziğin ikonik ismi Britney Spears, son yıllarda zor günler geçiriyor. 44 yaşındaki Britney Spears, alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı. Kendini iyi hissetmediğini belirten Britney Spears'ın rehabilitasyon merkezine yatmasına çocuklarının da destek olduğu öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Britney Spears dibe vurdu! Kendi isteğiyle rehabilitasyon merkezine yattı Pop müziğin ikonik ismi Britney Spears, alkollü araç kullanma suçlaması sonrası rehabilitasyon merkezine yattı ve bu süreçte çocuklarının desteğini aldı. Britney Spears, alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra rehabilitasyon merkezine yatmıştır. Kendini iyi hissetmediğini belirten Spears'ın rehabilitasyon merkezine yatmasına çocukları da destek olmuştur. Ünlü şarkıcı, 30 günlük bir programa başlamıştır ve ihtiyaç duyması halinde süreyi uzatabilecektir. Yakın kaynaklar, bu kararın Britney Spears'a ait olduğunu ve ruh sağlığını öncelik haline getirip kendine zaman ayırmak istediğini belirtmiştir. Britney Spears, 2 Aralık 1981 doğumlu Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncudur.

BRITNEY SPEARS DİBE VURDUĞUNU FARK ETTİ

44 yaşındaki Britney Spears'ın madde kullanımıyla ilgili sorunları nedeniyle tedavi görme kararı aldığı belirtildi. Ünlü isme yakın kaynaklar, Spears’ın bu adımı “dibe vurduğunu fark etmesi” sonrası attığını ve çevresinin de bu süreçte kendisine baskı yaptığını öne sürdü.

BRITNEY SPEARS'A EN BÜYÜK DESTEK ÇOCUKLARINDAN GELDİ

Öte yandan Spears’ın eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden olan çocukları Sean Preston ve Jayden James’in de annelerine bu kararından dolayı en büyük desteği veren kişilerin başında yer aldı. 30 günlük bir programa başlayan Spears’ın, ihtiyaç duyması halinde rehabilitasyon süresini uzatabileceği ifade ediliyor. Yakın kaynaklar, bu kararın tamamen Spears’a ait olduğunu vurgulayarak, “Bu sadece tek bir maddeyle ilgili değil. Britney, ruh sağlığını öncelik haline getirip kendine zaman ayırmak istiyor” yorumunu yaptı.

BRITNEY SPEARS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Aralık 1981 doğumlu Bristney Spears, Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncudur. Dünya genelinde 150 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur. Amerikan müzik tarihinde En Çok Satan 8. kadın, en çok satan en genç kadın şarkıcıdır.