Britney Spears dibe vurdu! Kendi isteğiyle rehabilitasyon merkezine yattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Pop müziğin ikonik ismi Britney Spears, son yıllarda zor günler geçiriyor. 44 yaşındaki Britney Spears, alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı. Kendini iyi hissetmediğini belirten Britney Spears'ın rehabilitasyon merkezine yatmasına çocuklarının da destek olduğu öğrenildi.
44 yaşındaki Britney Spears'ın madde kullanımıyla ilgili sorunları nedeniyle tedavi görme kararı aldığı belirtildi. Ünlü isme yakın kaynaklar, Spears’ın bu adımı “dibe vurduğunu fark etmesi” sonrası attığını ve çevresinin de bu süreçte kendisine baskı yaptığını öne sürdü.
BRITNEY SPEARS'A EN BÜYÜK DESTEK ÇOCUKLARINDAN GELDİ
Öte yandan Spears’ın eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden olan çocukları Sean Preston ve Jayden James’in de annelerine bu kararından dolayı en büyük desteği veren kişilerin başında yer aldı. 30 günlük bir programa başlayan Spears’ın, ihtiyaç duyması halinde rehabilitasyon süresini uzatabileceği ifade ediliyor. Yakın kaynaklar, bu kararın tamamen Spears’a ait olduğunu vurgulayarak, “Bu sadece tek bir maddeyle ilgili değil. Britney, ruh sağlığını öncelik haline getirip kendine zaman ayırmak istiyor” yorumunu yaptı.
BRITNEY SPEARS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
2 Aralık 1981 doğumlu Bristney Spears, Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncudur. Dünya genelinde 150 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur. Amerikan müzik tarihinde En Çok Satan 8. kadın, en çok satan en genç kadın şarkıcıdır.
|Özellik
|Değer
|Ad Soyad
|Britney Spears
|Doğum Tarihi
|2 Aralık 1981
|Uyruk
|Amerikalı
|Meslekler
|Şarkıcı, Dansçı, Oyuncu
|Dünya Çapında Satış
|150 milyondan fazla kayıt
|Müzik Tarihindeki Yeri (Kadın Sanatçılar)
|En Çok Satan 8. Kadın
|Müzik Tarihindeki Yeri (Genç Kadın Şarkıcılar)
|En Çok Satan En Genç Kadın Şarkıcı