Britney Spears sonunda özgürlüğüne kavuşuyor! Nafaka müjdesi rahat bir nefes aldıracak

14 Eylül 2024 16:36 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:49

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, eski eşine iki çocuğu adına ödediği yüklü miktardaki nafakayı artık ödemek zorunda kalmayacak. Spears'ın küçük oğlu Jaden çok yakında 18 yaşını dolduracak.

Yaşadığı vasilik döneminin yasalara göre son bulmasıyla özgürlüğüne kavuşan ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden olan küçük oğlu Jaden yakında 18 yaşına giriyor.

Jayden'ın 18'inci doğum günü, Spears'ın iki çocuğu Jaden ve Sean Preston için eski eşine ödediği ve toplamda 5 milyon doları (169 milyon 183 bin 500 TL) aşan nafaka ödemelerinin son bulmasını sağlayacak.

Jaden ve Sean Preston

KAYNAK KESİLİNCE YAŞAM STANDARTLARI DÜŞECEK

Britney Spears'a yakın bir kaynak "Britney'nin eski eşi Kevin'a iki oğlu için verdiği para miktarı olağanüstü ve tüm bir aileyi geçindirmeye yeter" ifadelerini kullandı. DJ olarak etkinliklere katılan ve Spears ile evliliği sırasında psikolojik şiddet uyguladığı ileri sürülen 46 yaşındaki Kevin Federline'in yaşam standartlarını düşürmek zorunda kalacağı düşünülüyor.

Spears'ın her ay 20 bin dolar (676 bin 734 TL) nafaka ödediği biliniyor. Ancak 2018'de, ek masrafların artması nedeniyle bu miktar 40 bin dolara (1 milyon 353 bin 468 TL) çıktı.