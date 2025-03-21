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 | Dilek Ulusan

Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı! Demi Moore eski eşini hiç yalnız bırakmıyor

Başrolünde yer aldığı Cevher filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Demi Moore, hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan eski eşi Bruce Willis'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

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Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı! Demi Moore eski eşini hiç yalnız bırakmıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 15:04

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis, 70 yaşına girdi. Kızları ve eşi Demi Moore ile poz veren Bruce Willis'e yorum yağdı.

BRUCE WILLES'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in doğum gününü kutladı. Moore, paylaşımlarında Willis ile eşi Emma Heming'e de ver verdi. 2009'da evlenen Willis ile Heming'in iki kız çocuğu bulunuyor.

Moore geçtiğimiz ay Variety'ye verdiği röportajda Willis'i her hafta ziyaret ettiğini söylemişti. Aktörün hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten yıldız, "Her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir biçimde. Benim için hiçbir zaman soru bile olmadı. Sevdiğiniz insanlar için yaptığınız şey budur, bu yüzden onun hep yanındayım" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

BRUCE WILLES'İN HASTALIĞI NE?
Aksiyon filmlerinin önde gelen isimlerinden Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.
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