Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı! Demi Moore eski eşini hiç yalnız bırakmıyor

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis, 70 yaşına girdi. Kızları ve eşi Demi Moore ile poz veren Bruce Willis'e yorum yağdı.

BRUCE WILLES'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, eski eşi Bruce Willis'in doğum gününü kutladı. Moore, paylaşımlarında Willis ile eşi Emma Heming'e de ver verdi. 2009'da evlenen Willis ile Heming'in iki kız çocuğu bulunuyor.

Moore geçtiğimiz ay Variety'ye verdiği röportajda Willis'i her hafta ziyaret ettiğini söylemişti. Aktörün hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten yıldız, "Her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir biçimde. Benim için hiçbir zaman soru bile olmadı. Sevdiğiniz insanlar için yaptığınız şey budur, bu yüzden onun hep yanındayım" ifadelerini kullandı.