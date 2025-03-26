Bu sefer Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'e öfke kustu: Tertemizim

Ailesiyle yaşadığı problemler sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Özcan Deniz, geçtiğimiz gün anjiyo oldu. Son sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan oyuncu, son paylaşımında ise abisi Ercan Deniz'e ateş püskürdü.

ÖZCAN DENİZ: TERTEMİZİM

Abisinin suçlamaları sonrası ilk kez konuşan Özcan Deniz, "Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük kız kardeşimiz Melek de dahil. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici küfürler ettiğin kız kardeşim Sibel tertemiz" dedi.

Kardeşinin suçlamalarını reddeden Özcan Deniz, "Sen herkesin hayatını karartmaya and içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Haketmediğin ne varsa hepsini fazlasıyla sana verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın" dedi.

ERCAN DENİZ "PARA AKLADIK" DEDİ

Televizyon kanalına bağlanan Ercan Deniz, 'Biz Özcan ile kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ben star yönettim ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda hepimiz inceleme altındayız. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bu. Para aklama da suçtur. Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı." dedi.