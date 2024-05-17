Buğra Gülsoy, Bahar setine oğlu Cem'i getirdi

17 May 2024 05:41 - Güncelleme : 17 May 2024 05:42

Buğra Gülsoy, Bahar dizisinin setine oğlu Cem'i götürdü. Geçtiğimiz günlerde Demet Evgar'ın kızı Mavi'yi götürmesi dikkatleri üzerine çekmişti.

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Evren' karakteriyle büyük beğeni toplayan Buğra Gülsoy, oğlu Cem'i sete götürdü.

"CEM HOJAM" NOTUNU DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar'ın kızı Mavi ile set pozu çok konuşulmuştu. Evgar'ın kızı Mavi'nin ardından Gülsoy’un oğlu Cem'de sarı saçları ve mavi gözleriyle sette ilgi odağı oldu.

Buğra Gülsoy, oğlunun fotoğrafına; "Cem hojam" notunu düştü. Ünlü ismin oğlunu gören herkes 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası' yorumlarında bulundu.

BOŞANMA KARARI ALMIŞLARDI

Buğra Gülsoy, 2018'de Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmiş, bu evlilikten Cem adında bir oğulları dünyaya gelmişti. Yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle geçen yıl boşanan ünlü çiftin evliliği tek celsede bitmişti.