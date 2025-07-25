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 | Dilek Ulusan

Bülent Ersoy canını zor kurtardı! Antalya'daki yangınlarda villası kül oldu

Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde orman yangını çıktı. Aksu ve Muratpaşa'daki yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle evler tahliye edilirken alevler Bülent Ersoy'un villasının da olduğu evlere sıçradı. Ersoy'un yangından son anda kurtulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Bülent Ersoy canını zor kurtardı! Antalya'daki yangınlarda villası kül oldu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:16

Kavurucu sıcaklarla beraber gelen yangın haberleri de endişe oluşturmaya devam ediyor. Bilecik ve İzmir'de başlayan yangınlar 'da da devam etti. Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çıktı. Aksu ve Muratpaşa'daki yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle evler tahliye edildi.

YANGIN BÜLENT ERSOY'UN VİLLASINA SIÇRADI

'un danışmanı Arzu Acay, paylaştığı görüntülerle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Antalya'da 9 Ağustos'ta sahne alacak olan sanatçı Bülent Ersoy'un, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da alevler sıçradı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bülent Ersoy canını zor kurtardı! Antalya'daki yangınlarda villası kül oldu

BÜLENT ERSOY CANINI SON ANDA KURTARDI

Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy büyük korku yaşadı. Apar topar evinden çıkan Bülent Ersoy, zor sakinleştirildi. Milyonlarca lira değerindeki sahne kostümleri ve mücevherlerinin de bulunduğu villaya danışmanı Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koşarken, Bülent Ersoy'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bülent Ersoy canını zor kurtardı! Antalya'daki yangınlarda villası kül oldu

Antalya'nın Aksu, Manavgat, Muratpaşa ve Gazipaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına çok sayıda personel ve araçla müdahale edilirken, bazı mahallelerdeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Aksu, Manavgat ve Muratpaşa'daki yangınlar kontrol altına alınırken, Gazipaşa'daki yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bülent Ersoy canını zor kurtardı! Antalya'daki yangınlarda villası kül oldu

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Antalya/Aksu ve Muratpaşa'da meydana gelen yangına 8 helikopter, 32 arasöz, 2 iş makinesi ve 186 personelimizle müdahale ediyoruz. Yangınları bir an önce kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bülent Ersoy canını zor kurtardı! Antalya'daki yangınlarda villası kül oldu
ETİKETLER
#orman yangını
#antalya
#Bülent Ersoy
#Yangın Tehlikesi
#Yangına Müdahale
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