Bülent Ersoy da kemer sıktı! Sahnesini görenler şaştı kaldı

05 Haziran 2024 09:35 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:38

Kalabalık ekibi, gösterişli sahne kıyafetleriyle bilinen Bülent Ersoy, dün akşam çıktığı sahnesi sonrası 'Bülent Ersoy kemer sıktı' dedirtti. Ünlü şarkıcı, 18 kişilik orkestra ekibini 6'ya düşürdü.

BÜLENT ERSOY DA KEMER SIKTI

Günaydın'da yer alan habere göre; Konserlerinde 21 kişilik ekiple sahne alan Bülent Ersoy, dün akşam ise bu sayıyı 6’ya düşürdü. Gösterişli sahnesiyle bilinen Ersoy da kemer sıktı. Pandemi öncesi saz ekibinin sayısını 18’e düşüren Ersoy, İstanbul’daki son konserinde ise 6 sazcıyla konser verdi.