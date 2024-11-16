Bülent Ersoy denize düştü! O anlara yorum yağdı
Dünya Güzellerim Tatilde ile adından söz ettiren Bülent Ersoy, programın bir bölümünde denize düştü. Neye uğradığını şaşıran Bülent Ersoy'a ekibi yardım etti.
Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı program Dünya Güzellerim Tatilde, yaşanan tartışmalar sonrası apar topar bitmişti. Programda Bülent Ersoy'un denize düştüğü anlar paylaşıldı.
BÜLENT ERSOY DENİZE DÜŞTÜ
Biranda dengesini kaybeden Bülent Ersoy, denize düştü. Ekip arkadaşları hemen hemen denize atlayarak usta isme yardım etti. Bir hayli korkan Bülent Ersoy, uzun bir süre sonra kendine gelebildi. Kenarda bekleyen Banu Alkan ve Safiye Soyman da büyük bir korku yaşadı.
Sadece youtube platformunda yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde programının 8. bölümüne Bülent Ersoy'un denize düştüğü anlar damga vurdu. Bülent Ersoy'un denize düştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. O anlara yorum yağdı.