Bülent Ersoy oyuncu oldu! Zombi kılığına girerek herkesi şaşırttı

26 Aralık 2024 15:19 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:19

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, bu kez sevenlerinin karşısına oyuncu olarak çıkacak. Kutsal Damacana filminde rol alacak Bülent Ersoy, zombi kılığına girdi. Yüzüne yaptırdığı makyajla poz veren Bülent Ersoy'a yorum yağdı.

Geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntüsüyle çok konuşulan Bülent Ersoy, bu sefer ise oyunculuğuyla konuşulacak. Sahnedeki abartılı kıyafetleri ve repertuarıyla çok konuşulan şarkıcı Bülent Ersoy, bu sefer zombi kılığına girdi.

BÜLENT ERSOY ZOMBİ KILIĞINDA

Yepyeni bir haberle gündeme gelen Bülent Ersoy, konuk oyuncu olarak Kutsal Damacana filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. 17 Ocak'ta vizyona girmeye hazırlanan Kutsal Damacana filmine konuk oldu. Özel bir makyajla zombiye dönüştürülen Bülent Ersoy, kamera karşısına geçti.

Zombi kılığında poz veren Bülent Ersoy, filmin başrolü ve yapımcısı Şafak Sezer ile de poz verdi. Son dönemde paylaşımlarıyla çok konuşulan Bülent Ersoy, makyajsız görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekmişti.