Bülent Ersoy, sahnedeki tabureyi seyirciye fırlattı! Sosyal medyada tepki yağdı

18 Kasım 2024 16:17 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:16

Mersin'de sahne alan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, sinirli tavrıyla dikkat çekti. Yardımcısının kolunda sahneye çıkan Bülent Ersoy, tabureyi seyircisinin üzerine fırlattı.

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy​, önceki akşam Mersin​'de konser​ verdi. Yeşil uzun elbisesiyle sahne alan Bülent Ersoy, yardımla sahneye çıktı. Tabureyi fırlatan Bülent Ersoy, sosyal medyada tepki çekti.

BÜLENT ERSOY TABURE FIRLATTI, HERKES NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, son konserindeki hareketiyle tepki topladı. Zaman zaman yaşadığı kavgalarla gündemde olan Bülent Ersoy, son konserinde ise taburesini seyircilere fırlattı.

Sahneye çıktığında karşısındaki tabureyi gören Bülent Ersoy, sinirlerine hakim olamadı. Elinin tersiyle tabureyi seyircisinin üstüne fırlatan Bülent Ersoy, tepki topladı.

O anlarda konsere gelen dinleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Tabureyi fırlattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi seyircisini selamlayan Bülent Ersoy'a tepki yağdı.