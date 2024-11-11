Bülent Ersoy sahnesine dolar yağdı! Tomar tomar paralar havada uçuştu

11 Kasım 2024 12:25 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:25

Bülent Ersoy, Ankara'da sevenleriyle buluştu. Sahneye parıltılı elbise ile çıkan Bülent Ersoy'un sahnesine euro ve dolar yağdı. Murat Boz, Çakal ve Fatma Turgut gibi isimlerin sahnesine yapılan saldırı ünlü isimleri zor durumda bırakmıştı.

Son dönemde sanatçıların sahnelerine atılan yabancı maddeler, ünlü isimlere zor anlar yaşatıyor. Bülent Ersoy'un sahnesine ise deste deste para atıldı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Bülent Ersoy, şarkısına kaldığı yerden devam etti. BÜLENT ERSOY'UN SAHNESİNDE DOLAR VE EURO HAVADA UÇUŞTU Sahnede şarkıcılara yönelik saldırılar arttı. Murat Boz, atılan çakmakla son anda yara almaktan kurtulurken, Fatma Turgut ve Çakal da sahnede zor anlar yaşadı. Dün Ankara'da konser veren Bülent Ersoy'un sahnesine ise deste deste para atıldı. Bülent Ersoy, şarkı söylerken sahneye Türk ve yabancı paralar atıldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Bülent Ersoy, kısa bir aranın ardından şarkısına devam etti. İlgili Haberler İbrahim Tatlıses 'Kirvem' dediği yakın dostu Metin Cantimur ile birbirine girdi! "Konuşursam kendisi bir daha konuşamaz" Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu