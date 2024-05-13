Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! Çamaşır suyu detayı dikkat çekti

13 May 2024 11:36 - Güncelleme : 13 May 2024 11:36

Bülent Ersoy, 2020'de hayatını kaybeden annesi Necla Poyraz'a yazdığı mektubu yayınladı. Vasiyetini açıklayan Ersoy, her gün çamaşır suyuyla mezar taşının temizlenmesini istedi.

BÜLENT ERSOY VASİYETİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından annesinin mezar taşını yayınlayan Bülent Ersoy, "Bu arada Haluk (Şentürk) da inanır mısın benden çok daha çok ilgileniyor seninle... Biraz sonra resmini atacak olduğum senin o mezar taşlarının temizliğinden tut da üzerindeki çiçeklerinin devamlı değişmesi falan her şeyinle nasıl ilgileniyor sana anlatamam, sanki kendi anasıymışsın gibi... Allah ondan da razı olsun, inşallah onun için Haluk'a ben de vasiyet ettim ve 'Bana bak beni de sen gömeceksin, aman ha mezarım çok şık olsun, çok çok temiz olsun ve her gün çamaşır sularıyla yıkanıp temizlensin, çiçeklerim hep taze konsun, üzerime konan çiçekler ve hepsinden de önemlisi sürekli dualar okuttur bana en güzel sesli hocalarla' diye ona da vasiyet ettim... Anne senin mezar yerin de tam Zincirlikuyu Mezarlık Camii ile karşı karşıya ne mutlu sana ki tüm vakit namazları kılınmadan önceki okunan o ezan sesleriyle ne kadar huzurlusundur inşallah! Aslında sen namaz kılmaz, oruç tutmazdın ama sadece mübarek Ramazan ayında değil senelerin çoğunlukla neredeyse tüm günleri fakire, garibana açıktı senin sofran ve de çantan..." diyerek vasiyetini duyurdu.