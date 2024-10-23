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Bülent Ersoy'dan vasiyet çıkışı! "Ben bir kere döndüm, bir daha dönmem"

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 12:00 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:12
Bülent Ersoy&#039;dan vasiyet çıkışı! &quot;Ben bir kere döndüm, bir daha dönmem&quot;

Sanatçı Bülent Ersoy, Ahu Tuğba’nın cenazesine katılmadığı için eleştiri almış ve vasiyetini açıklamıştı. “Cenazeme kimse gelmesin” diyen Bülent Ersoy, “Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem" dedi.

Bülent Ersoy​, vasiyet​ çıkışını yenileyerek cenazesine kimsenin gelmesini istemediğini belirtti. Dün akşam vasiyeti konusunda ısrarcı olduğunu belirten Bülent Ersoy, Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o.” diyerek vasiyetinden caymadığını belirtti.

BÜLENT ERSOY'DAN VASİYET ÇIKIŞI 

Önceki akşam muhabirlerin sorularını cevaplayan Bülent Ersoy, cenazesine kimsenin gelmesini istemediğini belirterek, sözlerini yeniledi. "Tabii ki de. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o.” diyerek vasiyetinden caymadığını belirtti.

Bülent Ersoy'dan vasiyet çıkışı!

Bülent Ersoy, Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmayınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yapılan vefasızlıkla ilgili konulan Bülent Ersoy,  “Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim.” ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Ersoy'dan vasiyet çıkışı!

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Kaynak: tgrthaber.com
Bülent Ersoyvasiyetcenazesi

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Ahmet23 Ekim 2024 12:02

Herkesin kendi tercih ve inancının olduğunu bilmek lazımmış

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