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 | Dilek Ulusan

Bülent Ersoy’un mal varlığı gündem oldu! Listede yok yok

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, sık sık lüks harcamalarıyla gündeme geliyor. Son olarak takı alışverişi için mağaza kapatan Bülent Ersoy'un mal varlığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının servetinde ise yok yok.

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Bülent Ersoy’un mal varlığı gündem oldu! Listede yok yok
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 10:55

Bülent Ersoy, zaman zaman magazin gündemine lüks hayatı ve pahalı harcamalarıyla da gündeme geliyor. Alışveriş yapacağı zaman mağaza kapatan sanatçı şimdi de ortaya çıkan mal varlığıyla ağızları açık bıraktı.

BÜLENT ERSOY'UN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Akşam'da yer alan habere göre, usta sanatçının serveti sadece İstanbul'da değil, turizmin göz bebeği Muğla ve Antalya'da da bulunuyor. Birçok sektörde faaliyet gösteren Bülent Ersoy'un İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villası bulunuyor. Ttail beldelerinde de evleri bulunan Ersoy'un Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villaları ve İstanbul Fenerbahçe'de saunası bulunuyor. Antalya Fethiye'de benzinlik ve 30 metrelik lüks yatı da bulunan Bülent Ersoy'un kiraya verdiği vinç ve dozerler de bulunuyor.

Bülent Ersoy’un mal varlığı gündem oldu! Listede yok yok

Öte yandan Bülent Ersoy, 2023 yılında hayatının film olması için imzaları atmıştı fakat ne zaman sinemaya taşınacağıyla alakalı bir açıklama yapmamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta sanatçı, 'hayatımın imzası' notunu düşerek hayatının film olacağını kesinleştirmişti.

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