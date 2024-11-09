Bülent Ersoy'un son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

09 Kasım 2024 21:27 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 21:35

Sanatçı Bülent Ersoy'un "Ruhumdaki çocuk her zaman genç" notuyla paylaştığı fotoğraflar takipçilerini şaşırttı. Fotoğrafına uyguladığı filtreleri abartan Ersoy'a hayranları bile tepki gösterdi.

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Magazin dünyasının her yaptığıyla konuşulan isimlerinden Bülent Ersoy​ bu defa paylaştığı fotoğrafla gündemde. "Türk Sanat Müziği'nin Divası" olarak anılan sanatçının değişimi hayranlarının dikkatini çekti. 72 yaşındaki ünlü isim çocuk ruhunu vurguladı.

Paylaşımına "Bir Osmanlı kadını olsam da ruhumdaki çocuk her zaman genç" notunu düşen Bülent Ersoy’a, “Ben tanıyamadım, Bülent Ersoy yazıyor ama görüntü farklı,” “Bu kim” gibi yorumlar yapıldı.