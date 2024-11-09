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Bülent Ersoy'un son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 21:27 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 21:35
Bülent Ersoy&#039;un son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Sanatçı Bülent Ersoy'un "Ruhumdaki çocuk her zaman genç" notuyla paylaştığı fotoğraflar takipçilerini şaşırttı. Fotoğrafına uyguladığı filtreleri abartan Ersoy'a hayranları bile tepki gösterdi.

Magazin dünyasının her yaptığıyla konuşulan isimlerinden Bülent Ersoy​ bu defa paylaştığı fotoğrafla gündemde. "Türk Sanat Müziği'nin Divası" olarak anılan sanatçının değişimi hayranlarının dikkatini çekti. 72 yaşındaki ünlü isim çocuk ruhunu vurguladı.

Bülent Ersoy'un son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı - 1. Resim

Paylaşımına "Bir Osmanlı kadını olsam da ruhumdaki çocuk her zaman genç" notunu düşen Bülent Ersoy’a, “Ben tanıyamadım, Bülent Ersoy yazıyor ama görüntü farklı,” “Bu kim” gibi yorumlar yapıldı.

Bülent Ersoy'un son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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