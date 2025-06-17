Bülent Şakrak 20 kilo verdi! Meslektaşlarına kafa tuttu: 5 cm daha uzun olsam

Kınalı Kar, Sihirli Annem, Küçük Kadınlar, Arka Sokaklar, Sefirin Kızı, Misafir gibi yapımlarda rol alan Bülent Şakrak, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Katıldığı bir televizyon programında geçirdiği fiziksel dönüşüm sürecini anlatan Şakrak, hem samimi hem de eğlenceli açıklamalarda bulundu.

BÜLENT ŞAKRAK 20 KİLO VERDİ

Bir dönem fazla kilolarıyla baş etmekte zorlandığını belirten Şakrak, artık bu konuda daha bilinçli olduğunu belirterek, "Zaman zaman şişmanlıyorum, sonra tekrar veriyorum. Ama artık yaş ilerledikçe daha dikkatli olmaya başladım. Önceden çok daha kiloluydum, şu an o günlere göre 20 kilo fark var üzerimde. Plaj sezonuna hazırım!" dedi. Espri yapan oyuncu, "Boyumuzu uzatamıyoruz ama keşke 5 cm daha uzun olsaydım, piyasada dengeler değişirdi" sözleriyle stüdyodakileri gülümsetti.

Programda pandemi döneminde yaşadığı duygusal zorluklardan da bahseden Şakrak, "Ben doğuştan dokunmatik bir insanım. Sarılmadan rahat edemem. Sarıldıkça gerilimim azalıyor. Pandemide bu yüzden çok zorlandım. El sıkışmak, omuza dokunmak, sarılmak… Bunlar beni hayata bağlıyor." dedi.