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 | Dilek Ulusan

Bülent Şakrak 20 kilo verdi! Meslektaşlarına kafa tuttu: 5 cm daha uzun olsam

Son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken oyuncu Bülent Şakrak, katıldığı programda kilo verme süreçlerinden bahsetti. 20 kilo verdiğini belirten Bülent Şakrak, "Plajlara hazırım!" sözleriyle espri yapmayı da ihmal etmedi.

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Bülent Şakrak 20 kilo verdi! Meslektaşlarına kafa tuttu: 5 cm daha uzun olsam
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 11:34

Kınalı Kar, Sihirli Annem, Küçük Kadınlar, Arka Sokaklar, Sefirin Kızı, Misafir gibi yapımlarda rol alan Bülent Şakrak, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Katıldığı bir televizyon programında geçirdiği fiziksel dönüşüm sürecini anlatan Şakrak, hem samimi hem de eğlenceli açıklamalarda bulundu.

BÜLENT ŞAKRAK 20 KİLO VERDİ

Bir dönem fazla kilolarıyla baş etmekte zorlandığını belirten Şakrak, artık bu konuda daha bilinçli olduğunu belirterek, "Zaman zaman şişmanlıyorum, sonra tekrar veriyorum. Ama artık yaş ilerledikçe daha dikkatli olmaya başladım. Önceden çok daha kiloluydum, şu an o günlere göre 20 kilo fark var üzerimde. Plaj sezonuna hazırım!" dedi. Espri yapan oyuncu, "Boyumuzu uzatamıyoruz ama keşke 5 cm daha uzun olsaydım, piyasada dengeler değişirdi" sözleriyle stüdyodakileri gülümsetti.

Bülent Şakrak 20 kilo verdi! Meslektaşlarına kafa tuttu: 5 cm daha uzun olsam

Programda pandemi döneminde yaşadığı duygusal zorluklardan da bahseden Şakrak, "Ben doğuştan dokunmatik bir insanım. Sarılmadan rahat edemem. Sarıldıkça gerilimim azalıyor. Pandemide bu yüzden çok zorlandım. El sıkışmak, omuza dokunmak, sarılmak… Bunlar beni hayata bağlıyor." dedi.

Bülent Şakrak 20 kilo verdi! Meslektaşlarına kafa tuttu: 5 cm daha uzun olsam
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