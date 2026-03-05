Bülent Şakrak'tan romantik mesaj! Duygu Arabacıoğlu ile birinci yılını kutladı

Yılan Hikayesi, Hırsız Polis, Eyvah Eyvah ve Gönül Dağı gibi dizilerde rol alan Bülent Şakrak, bir yıldır tasarımcı Duygu Arabacıoğlu ile beraber. Çift sosyal medya hesabından ilişkilerinin birinci yılına özel duygusal bir mesaj paylaştı.

BÜLENT ŞAKRAK AŞKA GELDİ

Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yer yuvarlağının güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman… Duygu Arabacıoğlu, çok seviyorum seni" ifadelerini kullandı.

Son olarak 48 yaşındaki Şakrak, sevgilisinin doğum gününü ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum.'' sözleriyle Instagram hesabından kutladı.

BÜLENT ŞAKRAK KAÇ YAŞINDA?

26 Ağustos 1977 doğumlu Bülent Şakrak, Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Ekranda ilk olarak Yılan Hikayesi dizisinde Çaycı Avni rolüyle yer aldı.

