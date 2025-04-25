Bülent Uygun evlat acısıyla kahroldu! Kızı Almila Tude hayatını kaybetti

BÜLENT UYGUN KİMDİR?

1 Ağustos 1971 Adapazarı doğumlu Bülent Uygun, forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. 17 yaşına kadar Sakaryaspor'un genç takımlarında oynayıp genç millî takıma seçilip 15 kere 17 A genç oldu sonrası Sakaryaspor'da oynatılmayacağını düşünüp Ankara Şekerspor'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl oynadıktan sonra Sakaryaspor'da ilk kez profesyonel oldu. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.