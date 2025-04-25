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 | Dilek Ulusan

Bülent Uygun evlat acısıyla kahroldu! Kızı Almila Tude hayatını kaybetti

Türk futbolunun sevilen ismi Bülent Uygun evlat acısıyla sarsıldı. Bülent Uygun'un kızı Almina Tude hayatını kaybetti.

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Bülent Uygun evlat acısıyla kahroldu! Kızı Almila Tude hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 15:05

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktörü Bülent Uygun, evlat acısı yaşadı. Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ALMİLA TUDE HAYATINI KAYBETTİ

Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Bülent Uygun evlat acısıyla kahroldu! Kızı Almila Tude hayatını kaybetti

Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Cenaze törenine, spor camiasından birçok ismin yanı sıra futbolcular ve Uygun ailesine yakın isimlerin katılması bekleniyor. Uygun ailesini yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenlerinin cenazeye yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.

Bülent Uygun evlat acısıyla kahroldu! Kızı Almila Tude hayatını kaybetti
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Sıkça Sorulan Sorular

BÜLENT UYGUN KİMDİR?
1 Ağustos 1971 Adapazarı doğumlu Bülent Uygun, forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. 17 yaşına kadar Sakaryaspor'un genç takımlarında oynayıp genç millî takıma seçilip 15 kere 17 A genç oldu sonrası Sakaryaspor'da oynatılmayacağını düşünüp Ankara Şekerspor'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl oynadıktan sonra Sakaryaspor'da ilk kez profesyonel oldu. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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