Bülent Uygun evlat acısıyla kahroldu! Kızı Almila Tude hayatını kaybetti

Türk futbolunun sevilen ismi Bülent Uygun evlat acısıyla sarsıldı. Bülent Uygun'un kızı Almina Tude hayatını kaybetti.
Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktörü Bülent Uygun, evlat acısı yaşadı. Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Cenaze törenine, spor camiasından birçok ismin yanı sıra futbolcular ve Uygun ailesine yakın isimlerin katılması bekleniyor. Uygun ailesini yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenlerinin cenazeye yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.