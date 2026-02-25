Burak Özçivit "30 daire satın aldı" iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit'in ücret konusunda anlaşamadığı ve bu sebeple yolları ayırdığı iddia edilmişti. Burak Özçivit'in son olarak Eyüpsultan'dan 30 tane daire satın aldığı iddia edildi. Konuya ilişkin ilk açıklama Burak Özçivit'ten geldi.

BURAK ÖZÇİVİT'İN YATIRIMLARI GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Burak Özçivit'in, 150 milyon TL karşılığında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 30 daire satın aldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddia sonrasında ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Özçivit, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanlayarak; "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" dedi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, ‘Gel Konuşalım’ programında yaptığı açıklamada, Burak Özçivit'in Abu Dabi'de 11 odalı lüks bir malikane aldığı ve Dubai’deki rezidans projelerinde üç daire sahibi olduğunu iddia etti. Üstündağ ayrıca, Özçivit’in İstanbul Eyüp’te de daire topladığına dair kulis bilgileri olduğunu söyledi.

BURAK ÖZÇİVİT'İN TOPLAM MAL VARLIĞI ÇOK KONUŞULDU

Sık sık yaptığı yatırımlarıyla çok konuşulan Burak Özçivit, son olarak Bodrum'da yan yana yaptırdığı villalarla çok konuşuldu. Son yatırımlarına Bodrum’u da ekleyen oyuncunun, İstanbul’da 2, Gündoğan’da ise 1 adet villa sahibi olduğu da iddia edildi. Burak Özçivit lüks araba koleksiyonuyla da dikkat çekerken mal varlığının ise 1 milyar TL'yi aştığı iddia edildi.