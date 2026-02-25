Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burak Özçivit "30 daire satın aldı" iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Yatırımlarıyla çok konuşulan Burak Özçivit'in son olarak Eyüpsultan'da 30 daire aldığı iddia edildi. Konu hakkında sessizliğini bozan Burak Özçivit, "İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burak Özçivit
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 15:20

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan 'in ücret konusunda anlaşamadığı ve bu sebeple yolları ayırdığı iddia edilmişti. Burak Özçivit'in son olarak Eyüpsultan'dan 30 tane daire satın aldığı iddia edildi. Konuya ilişkin ilk açıklama Burak Özçivit'ten geldi.

BURAK ÖZÇİVİT'İN YATIRIMLARI GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Burak Özçivit'in, 150 milyon TL karşılığında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 30 daire satın aldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddia sonrasında ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Burak Özçivit "30 daire satın aldı" iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Özçivit, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanlayarak; "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" dedi.

Burak Özçivit "30 daire satın aldı" iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Gazeteci Mehmet Üstündağ, ‘Gel Konuşalım’ programında yaptığı açıklamada, Burak Özçivit'in Abu Dabi'de 11 odalı lüks bir malikane aldığı ve Dubai’deki rezidans projelerinde üç daire sahibi olduğunu iddia etti. Üstündağ ayrıca, Özçivit’in İstanbul Eyüp’te de daire topladığına dair kulis bilgileri olduğunu söyledi.

Burak Özçivit "30 daire satın aldı" iddiaları hakkında ilk kez konuştu

BURAK ÖZÇİVİT'İN TOPLAM MAL VARLIĞI ÇOK KONUŞULDU

Sık sık yaptığı yatırımlarıyla çok konuşulan Burak Özçivit, son olarak Bodrum'da yan yana yaptırdığı villalarla çok konuşuldu. Son yatırımlarına Bodrum’u da ekleyen oyuncunun, İstanbul’da 2, Gündoğan’da ise 1 adet villa sahibi olduğu da iddia edildi. Burak Özçivit lüks araba koleksiyonuyla da dikkat çekerken mal varlığının ise 1 milyar TL'yi aştığı iddia edildi.

ETİKETLER
#burak özçivit
#mal varlığı
#Gayrimenkul Yatırımları
#Eyüpsultan Daireler
#Ünlü Oyuncu Haberleri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.