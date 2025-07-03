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 | Dilek Ulusan

Burak Özçivit araçlarını kimseye emanet edemedi! Bulduğu çözüm ise dikkat çekti

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla birlikte Bodrum'daki evinin yolunu tuttu. Lüks arabalarını İstanbul'da bırakmayan Burak Özçivit, çekici yardımıyla hepsini Bodrum'a taşıdı.

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Burak Özçivit araçlarını kimseye emanet edemedi! Bulduğu çözüm ise dikkat çekti
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 10:04

Yaz tatilini ailesiyle beraber Gümüşlük'teki evlerinde geçirmek isteyen ile 'in araçlarını da yazlıklarına taşıdı. Geçtiğimiz yıl evlerine kavuşan çift, tatillerini Gümüşlük'teki evlerinde evlerinde geçirecek.

BURAK ÖZÇİVİT LÜKS ARABALARINI YANINDAN AYIRMADI

Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit son olarak Bodrum Gümüşlük'teki arazisindeki proje sayesinde 3 villa sahibi daha oldu. Burak Özçivit'in serveti ise ağızları açıkta bıraktı. Geçtiğimiz yıl tadilatları bitiren çift, bu yıl tatilin keyfini sürmeye başladı.

Burak Özçivit araçlarını kimseye emanet edemedi! Bulduğu çözüm ise dikkat çekti

Otomobil tutkunu olarak bilinen Burak Özçivit, akşam saatlerinde milyonluk araçlarını çekici yardımıyla getirtti. Toplamda 5 lüks araç ve bir özel üretim motosikleti, Burak Özçivit'in evinin garajında yerini aldı.

Burak Özçivit araçlarını kimseye emanet edemedi! Bulduğu çözüm ise dikkat çekti
ETİKETLER
#bodrum
#gayrimenkul
#burak özçivit
#tatil
#Fahriye Evcen
#Gümüşlük
#Lüks Arabalar
#Magazin
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