Burak Özçivit, Arap hayranının isteğini geri çevirdi!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
28 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:25
Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Özçivit, rol adlığı dizilerle dünya çağında hayran kitlesine sahip. Son aldığı reklam filmleriyle adından söz ettiren Burak Özçivit, katıldığı davette hayranının kalp yapma isteğini geri çevirdi.
Son dönemde kazancıyla gündemde yer alan oyuncu Burak Özçivit, katıldığı davette hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektiren Özçivit, sadece bir hayranının isteğini geri çevirdi.
BURAK ÖZÇİVİT, ARAP HAYRANININ İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ
Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği 'Osman Bey' karakteriyle ekranda yer alan Burak Özçivit son dönemde katıldığı paralı davetlerle gündeme geliyor. Kazancı ile sık sık adından söz ettiren Özçivit son katıldığı davette hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmezken, sadece bir Arap hayranının kalp yapma istediğini kabul etmedi.
MİLYONLUK EVİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti Bodrum'da aldıkları lüks villayla haber olmayı başardı. Ustalarla görülen çift, milyonluk villalarındaki tüm detayla kendileri ilgilendi.
Kaynak: TGRT Haber