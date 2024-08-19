Burak Özçivit ile Hazal Filiz Küçükköse yıllar sonra buluştu! Kara Sevda dizisi fanları sosyal medyada yorum yağdırdı
Başrolünde Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in yer aldığı Kara Sevda dizisinde Zeynep karakteriyle yer alan Hazal Filiz Küçükköse, 7 yılın ardından tekrar dizide abisini oynayan Burak Özçivit ile aynı projede buluşuyor.
Burak Özçivit ile Hazal Filiz Küçükköse, Kara Sevda dizisinin ardından “Mahmool Makfool” filminde de birlikte rol alacak. 7 yıl aradan sonra buluşan iki oyuncu, aksiyon sahneleriyle nefesleri kesecek.
KARA SEVDA DİZİSİNİN KARDEŞLERİ AYNI PROJEDE
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse Dubaili 3 kadının Burak Özçivit’i kaçırma fikrinin gerçeğe dönüşmesiyle yaşanan olayların anlatıldığı “Mahmool Makfool” filminde rol alacak. Mahmool Makfool'de “Zeynep” karakterini oynayacak oyuncu, böylece Kara Sevda dizisinde birlikte rol aldığı Burak Özçivit’le 7 yıl sonra bir araya gelecek.
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?
9 Şubat 1988 Mersin doğumlu Hazal Filiz Küçükköse, ilk olarak Deniz Yıldızı dizisinde rol aldı. Yönetmenin sosyal medya paylaşımlarıyla diziye seçtiği Hazal Filiz Küçükköse, Kara Sevda dizisiyle popüler oldu.