Burak Özçivit ile Hazal Filiz Küçükköse yıllar sonra buluştu! Kara Sevda dizisi fanları sosyal medyada yorum yağdırdı

19 Ağustos 2024 11:10 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:10

Burak Özçivit ile Hazal Filiz Küçükköse, Kara Sevda dizisinin ardından “Mahmool Makfool” filminde de birlikte rol alacak. 7 yıl aradan sonra buluşan iki oyuncu, aksiyon sahneleriyle nefesleri kesecek.

KARA SEVDA DİZİSİNİN KARDEŞLERİ AYNI PROJEDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse Dubaili 3 kadının Burak Özçivit’i kaçırma fikrinin gerçeğe dönüşmesiyle yaşanan olayların anlatıldığı “Mahmool Makfool” filminde rol alacak. Mahmool Makfool'de “Zeynep” karakterini oynayacak oyuncu, böylece Kara Sevda dizisinde birlikte rol aldığı Burak Özçivit’le 7 yıl sonra bir araya gelecek.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

9 Şubat 1988 Mersin doğumlu Hazal Filiz Küçükköse, ilk olarak Deniz Yıldızı dizisinde rol aldı. Yönetmenin sosyal medya paylaşımlarıyla diziye seçtiği Hazal Filiz Küçükköse, Kara Sevda dizisiyle popüler oldu.