Burak Özçivit'i izdihamdan polisler kurtardı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 14:33 - Güncelleme : 27 May 2024 14:36
Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için Bangladeş’e gitti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, izdihama neden oldu.
Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş'te halkın “Osman” sloganlarıyla karşılandı. Arabasının içinde halkı selamlayan Özçivit, izdihama neden oldu.
BURAK ÖZÇİVİT İZDİHAMDAN ZOR KURTULDU
Bangladeş'e giden Burak Özçivit, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezen hayranlar, izdihama neden oldu. Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak aracın etrafını saranlara selam verdi.
Kaynak: TGRT Haber