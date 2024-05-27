Burak Özçivit'i izdihamdan polisler kurtardı

27 May 2024 14:33 - Güncelleme : 27 May 2024 14:36

Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş'te halkın “Osman” sloganlarıyla karşılandı. Arabasının içinde halkı selamlayan Özçivit, izdihama neden oldu.

BURAK ÖZÇİVİT İZDİHAMDAN ZOR KURTULDU

Bangladeş'e giden Burak Özçivit, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezen hayranlar, izdihama neden oldu. Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak aracın etrafını saranlara selam verdi.