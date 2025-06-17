Burak Özçivit'in araba tutkusu bitmiyor! Servet değerindeki aracıyla ilk kez görüntülendi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, iki çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizerken, Özçivit bu kez otomobil tutkusu ile gündeme geldi. Daha önce mal varlığıyla konuşulan ünlü oyuncu, İstanbul Bebek'te 39 milyon 590 bin lira değerindeki Porsche GT3 marka aracıyla görüntülendi.
Çocuklarını dünyaya getirdikten sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte Londra tatiline çıktı. Dün İstanbul'a gelen Burak Özçivit, servet değerindeki yeni aracıyla görüntülendi.
Kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Burak Özçivit, geçtiğimiz yaz, Bodrum'a yaptırdığı villalarla gündem oldu. Yan yana 4 tane villa inşa ettiren Burak Özçivit, tüm yazı yeni villasında geçirdi. Araba tutkusuyla da bilinen Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla görüntülendi.
Oynadığı dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte tatil hazırlıklarına başlayan yakışıklı oyuncu, İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te yeni otomobiliyle objektiflere takıldı. 39 milyon 590 bin TL değerindeki marka spor otomobilini garajına ekleyen Özçivit, araç tutkusundan bir türlü vazgeçemiyor.