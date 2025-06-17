Burak Özçivit'in araba tutkusu bitmiyor! Servet değerindeki aracıyla ilk kez görüntülendi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, iki çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizerken, Özçivit bu kez otomobil tutkusu ile gündeme geldi. Daha önce mal varlığıyla konuşulan ünlü oyuncu, İstanbul Bebek'te 39 milyon 590 bin lira değerindeki Porsche GT3 marka aracıyla görüntülendi.