Burak Özçivit'in o eski halinden eser kalmadı! Sosyal medyanın diline düştü

05 Temmuz 2024 09:20 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:34

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda olan Burak Özçivit, yeni aldığı aldığı Bodrum'daki evinde görüntülendi. Kilolu haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

BURAK ÖZÇİVİT, SON GÖRÜNÜTÜSÜYLE ÇOK KONUŞULDU

Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre, Burak Özçivit Bodrum'daki evinde görüntülendi, aldığı kilolarla dikkat çeken ünlü ismin kısa süredeki değişimi dikkat çekti. Çağatay Ulusoy'un ardından Burak Özçivit de kilo almış haliyle gözüktü.

Çağatay Ulusoy da geçtiğimiz yaz aldığı kilolarla günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyada Burak Özçivit ile ilgili, "Çağatay’dan sonra Burak da kilo almış”, Göbekli Burak Özçivit”, “Ters açı” gibi yorumlar yapıldı.