Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Burak Serdar Şanal hayranlarını korkuttu! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Son olarak Yeşil Deniz Milenyum ile seyircisinin karşısına çıkan Burak Serdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Ameliyat masasından fotoğraf paylaşan Burak Serdar, son sağlık durumunda bahsetti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 15:17

Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa başlayan Burak Serdar Şanal, 2014 yılında 2 sezon oynadığı Yeşil Deniz dizisiyle ise kariyerinde çıkış yakaladı. Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan Burak Serdar, son paylaşımında olduğunu duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Burak Serdar Şanal hayranlarını korkuttu! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Ünlü oyuncu Burak Serdar Şanal'ın sevgilisi Ayça Ongül'ün paylaşımıyla ameliyat olduğu ortaya çıktı.
Burak Serdar Şanal, sosyal medyada 1 milyona yakın takipçiye sahip.
Oyuncunun ameliyat olduğu sevgilisi Ayça Ongül tarafından hastane odası fotoğrafıyla duyuruldu.
Şanal'ın neden ameliyat olduğu henüz bilinmiyor.
Burak Serdar Şanal, Ayça Ongül ile ocak ayında nişanlandı ve önümüzdeki yaz evlenmeleri bekleniyor.
Oyunculuğa Küçük Kadınlar dizisiyle başlayan Burak Serdar Şanal, 28 Ağustos 1988 doğumludur.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

OYUNCU BURAK SERDAR ŞANAL AMELİYAT OLDU

Burak Serdar Şanal'ın ameliyat olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun operasyon geçirdiğini ise sevgilisi Ayça Ongül, Burak Serdar Şanal'ı hastane odasında çektiği fotoğrafla duyurdu.

Burak Serdar Şanal hayranlarını korkuttu! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Ayça Ongül, Serdar Şanal'ın fotoğrafını paylaşıp altına ise, "Ameliyat olacağı için çok nazlı biri" notunu düştü. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Burak Serdar Şanal'ın neden ameliyat olduğu ise henüz bilinmiyor.

Burak Serdar Şanal hayranlarını korkuttu! Son sağlık durumu ortaya çıktı

BURAK SERDAR ŞANAL EVLENİYOR

Bir süredir Ayça Ongül ile beraber olan 37 yaşındaki Burak Serdar Şanal, ocak ayında kız arkadaşına etti. Burak Serdar Şanal ile Ayça Ongül'ün önümüzdeki yaz düğün yapacağı da iddialar arasında.

Burak Serdar Şanal hayranlarını korkuttu! Son sağlık durumu ortaya çıktı

BURAK SERDAR ŞANAL KAÇ YAŞINDA?

28 Ağustos 1988 doğumlu Burak Serdar Şanal, Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa başladı. Şanal, daha sonra ise Dinle Sevgili, Avrupa Avrupa ve Arka Sokaklar dizilerinde rol aldı.

Burak Serdar Şanal hayranlarını korkuttu! Son sağlık durumu ortaya çıktı
ETİKETLER
#ameliyat
#evlilik teklifi
#Yeşil Deniz
#Burak Serdar Şanal
#Ayça Ongül
#Magazin
