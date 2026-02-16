Burak Serdar Şanal hayranlarını korkuttu! Son sağlık durumu ortaya çıktı

Kategoriler
Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa başlayan Burak Serdar Şanal, 2014 yılında 2 sezon oynadığı Yeşil Deniz dizisiyle ise kariyerinde çıkış yakaladı. Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan Burak Serdar, son paylaşımında ameliyat olduğunu duyurdu.
Burak Serdar Şanal'ın ameliyat olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun operasyon geçirdiğini ise sevgilisi Ayça Ongül, Burak Serdar Şanal'ı hastane odasında çektiği fotoğrafla duyurdu.
Ayça Ongül, Serdar Şanal'ın fotoğrafını paylaşıp altına ise, "Ameliyat olacağı için çok nazlı biri" notunu düştü. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Burak Serdar Şanal'ın neden ameliyat olduğu ise henüz bilinmiyor.
Bir süredir Ayça Ongül ile beraber olan 37 yaşındaki Burak Serdar Şanal, ocak ayında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Burak Serdar Şanal ile Ayça Ongül'ün önümüzdeki yaz düğün yapacağı da iddialar arasında.
BURAK SERDAR ŞANAL KAÇ YAŞINDA?
28 Ağustos 1988 doğumlu Burak Serdar Şanal, Küçük Kadınlar dizisiyle oyunculuğa başladı. Şanal, daha sonra ise Dinle Sevgili, Avrupa Avrupa ve Arka Sokaklar dizilerinde rol aldı.