Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'la ilişkisi hakkında konuştu! Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncusu Burak Yörük'ten açıklama: Çocuk değiliz

Cuma günlerinin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de 'Oruç Furtuna' rolüyle ekrana çıkan Burak Yörük, şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz ile uzun süren ilişkisi hakkında konuştu. Mutlu beraberlikleri ve birbirlerine olan aşklarını sık sık dile getiren ünlü çift, magazin gündeminde en sonra sosyal medya hesabında Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana'yı takipten çıkmasıyla gündem olmuştu. Şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz'ı takipten çıktığının kendisi bile farkında olmayan oyuncu Burak Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamayla bunu kendisinin yapmadığını öne sürmüş ve Yılmaz'ı sosyal medya hesabından geri eklemişti.
Katıldığı bir ödül töreninde özel hayatına yönelik konuşan başarılı oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'ı takipten çıkma durumu ile ilgili konuştu.
Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz için; "Birkaç arkadaşımı da takipten çıkmış, kendi kendine yapıyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Tuana'^yı da takipten çıkmış hesabım. Benimle hiçbir alakası yok. Birde bununla alakalı bir şeyler yazanlarla ilgilide bir şeyler demek istiyorum.
Biz çocuk değiliz. Tartışıp takipten çıkma firini unutsunlar direkt olarak. Öyle bir şey çok liseli ergen gibi. Oralarda değiliz biz geçtik onları" açıklamasında bulundu.
Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen karakterlerinden olan Oruç Furtuna rolüyle ekrana gelen yakışıklı oyuncu Burak Yörük, aşkı sürekli dilinde olan Tuana Yılmaz'ı takipten çıkmasına yönelik açıklamada bulunmuştu.
Burak Yörük, set sırasında yanlışlıkla sevgilisini takipten çıktığını şu sözlerle ifade etmişti:
“Elim çarpmış, setteyken fark etmedim. Arkadaşımız sorunca fark ettim. Beni tanıyıp ‘yanlışlık vardır’ diyenlere teşekkür ederim.”