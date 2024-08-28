Burcu Biricik kızını ilk kez paylaştı! Ünlü isimler yorum yağdırdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 17:08 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:22
Camdaki Kız, Hayat Şarkısı ve Kırmızı Oda gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik, geçtiğimiz ay anne olmuştu. İlk kez sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan oyuncuya ünlü isimlerden yorum yağdı.
Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan Burcu Biricik, kızını 1 ay önce dünyaya götürdü. Sosyal medya hesabından kızıyla fotoğrafını paylaşan Burcu Biricik'in karesi gündem oldu.
BURCU BİRİCİK İLE KIZINDAN İLK POZ
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Burcu Biricik, karesine Post your “Mentally, I’m here’ picture notunu düştü. Burcu Biricik'in kızının karesine, "Annelik sana çok yakıştı", "Çok tatlı görünüyorsun" yorumları yağdı.
BURCU BİRİCİK'İN EŞİ KİM?
Oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı sevgilisi Emre Yetkin ile evlendi. Emre Yetkin aynı zamanda eşi Burcu Biricik'in menajerliğini de üstlendi.
Kaynak: tgrthaber.com