Burcu Biricik'in kızı ilk kez görüntülendi! Herkes aynı kişiye benzetti

Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı ve Camdaki Kız gibi yapımlarda rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlendi. Çiftin geçtiğimiz yıl ise Luna adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

BURCU BİRİCİK İLE KIZININ TATİL KEYFİ

Burcu Biricik - Emre Yetkin, kızları Luna ile birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.

Burcu Biricik ve Emre Yetkin, Bozburun'daki bir plajda kızlarıyla birlikte görüntülendi.

Bebeğini denizle tanıştıran Burcu Biricik, bir yaşındaki kızıyla oyun oynayıp suda keyifli vakit geçirdi.

BURCU BİRİCİK'İN KIZINI GÖRENLER "AYNI ANNESİ" DEDİ

Burcu Biricik geçtiğimiz ay kızının 1 yaşını kutlamış ve "Benim canımmmm kızım komiğim huysuzum yengecim içli içli ağlayanım büyük üç kağıtçım belli ki aşırı eğleniceğim belli ki öğreticim belli ki üfff neler neler 🫠♥️ dün doğdun şimdi 1 oldun 🥹 seni seviyorum Luna’m" notunu düşmüştü.

İlk kez kızıyla birlikte tatilde görüntülenen Burcu Biricik'in neşeli hali dikkat çekti. Luna ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. Herkes Luna'nın aynı annesi Burcu Birick'e benzediğini yazdı.