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 | Dilek Ulusan

Burcu Biricik'in kızı ilk kez görüntülendi! Herkes aynı kişiye benzetti

Burcu Biricik geçtiğimiz kızı Luna'yı dünyaya getirmiş ve ekranlara ara vermişti. Kızını kameralardan uzak tutan Burcu Biricik'in kızı Luna ilk kez görüntülendi. Herkes Luna'yı anne Burcu Biricik'e benzetti.

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Burcu Biricik'in kızı ilk kez görüntülendi! Herkes aynı kişiye benzetti
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:50

Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı ve Camdaki Kız gibi yapımlarda rol alan , 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlendi. Çiftin geçtiğimiz yıl ise Luna adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

BURCU BİRİCİK İLE KIZININ TATİL KEYFİ

Burcu Biricik - Emre Yetkin, kızları Luna ile birlikte 'te yapıyor.

Burcu Biricik'in kızı ilk kez görüntülendi! Herkes aynı kişiye benzetti

Burcu Biricik ve Emre Yetkin, Bozburun'daki bir plajda kızlarıyla birlikte görüntülendi.

Burcu Biricik'in kızı ilk kez görüntülendi! Herkes aynı kişiye benzetti

Bebeğini denizle tanıştıran Burcu Biricik, bir yaşındaki kızıyla oyun oynayıp suda keyifli vakit geçirdi.

Burcu Biricik'in kızı ilk kez görüntülendi! Herkes aynı kişiye benzetti

BURCU BİRİCİK'İN KIZINI GÖRENLER "AYNI ANNESİ" DEDİ

Burcu Biricik geçtiğimiz ay kızının 1 yaşını kutlamış ve "Benim canımmmm kızım komiğim huysuzum yengecim içli içli ağlayanım büyük üç kağıtçım belli ki aşırı eğleniceğim belli ki öğreticim belli ki üfff neler neler 🫠♥️ dün doğdun şimdi 1 oldun 🥹 seni seviyorum Luna’m" notunu düşmüştü.

Burcu Biricik'in kızı ilk kez görüntülendi! Herkes aynı kişiye benzetti

İlk kez kızıyla birlikte tatilde görüntülenen Burcu Biricik'in neşeli hali dikkat çekti. Luna ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. Herkes Luna'nın aynı annesi Burcu Birick'e benzediğini yazdı.

ETİKETLER
#marmaris
#aile
#tatil
#burcu biricik
#Lunapark Kazası
#Emre Yetkin
#Bozburun
#Magazin
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