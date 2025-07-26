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 | Dilek Ulusan

Burcu Esmersoy'un makyajsız hali ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kendisinden 16 yaş küçük Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her zaman bakımlı halleriyle dikkat çeken Burcu Esmersoy makyajsız haliyle dikkat çekti.

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Burcu Esmersoy'un makyajsız hali ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 15:31

Kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile 'da masasına oturan , sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 48 yaşındaki Esmersoy, özgüveniyle takdir topladı.

BURCU ESMERSOY MAKYAJSIZ YAKALANDI

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki Burcu Esmersoy, hali dikkat çekti. İstanbul gecelerinde görüntülenen oyuncu kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi.

Burcu Esmersoy'un makyajsız hali ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Makyajsız olmasına rağmen kameralardan kaçmayan Burcu Esmersoy, muhabirlerin sorularını da cevapladı. Burcu Esmersoy2un makyajsız halini görenler "Her hali güzel" yorumlarını yaptı.

BURCU ESMERSOY KURAL BOZDU

Uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da nikâh masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy (48) çok uzun zamandır sosyal medyada kendisinden 16 yaş küçük eşini paylaşmıyordu. Bayramda bu kuralı bozan Esmersoy, Akmandil ile tatilden bir karesini paylaşıp altına "Bayramınızı ENİŞTEN dileklerimizle kutlarız" notunu düştü.

Burcu Esmersoy'un makyajsız hali ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

BURCU ESMERSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

  • 2 Ekim 1976 doğumlu Burcu Esmersoy, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında Türkiye'nin dördüncü güzeli seçildi, hemen ardından "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti
  • 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı. 2014 yılında TV8'de yayımlanmaya başlayan Ver Fırına ve 2015 yılının Mart ayında yayımlanmaya başlayan Komedi Türkiye isimli programı sunmuştur.
  • 2017 yılında Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman ile birlikte Show TV'de yayımlanan Dünya Güzellerim adlı programı yapmıştır.
Burcu Esmersoy'un makyajsız hali ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
ETİKETLER
#İtalya
#nikah
#makyajsız
#burcu esmersoy
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#Nazım Akmandil
#Şehadiyat
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