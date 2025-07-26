Burcu Esmersoy'un makyajsız hali ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da nikah masasına oturan Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 48 yaşındaki Esmersoy, özgüveniyle takdir topladı.

BURCU ESMERSOY MAKYAJSIZ YAKALANDI

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki Burcu Esmersoy, makyajsız hali dikkat çekti. İstanbul gecelerinde görüntülenen oyuncu kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi.

Makyajsız olmasına rağmen kameralardan kaçmayan Burcu Esmersoy, muhabirlerin sorularını da cevapladı. Burcu Esmersoy2un makyajsız halini görenler "Her hali güzel" yorumlarını yaptı.

BURCU ESMERSOY KURAL BOZDU

Uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya'da nikâh masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy (48) çok uzun zamandır sosyal medyada kendisinden 16 yaş küçük eşini paylaşmıyordu. Bayramda bu kuralı bozan Esmersoy, Akmandil ile tatilden bir karesini paylaşıp altına "Bayramınızı ENİŞTEN dileklerimizle kutlarız" notunu düştü.

BURCU ESMERSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?