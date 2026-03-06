Burcu Güneş açtı ağzını yumdu gözünü! Demet Akalın’ı savunan Ece Seçkin ve İrem Derici'ye demediğini bırakmadı

Burcu Güneş'in Demet Akalın'ı eleştirmesinin ardından Ece Seçkin ve İrem Derici olaya dahil oldu. Ece Seçkin ve İrem Derici'nin sözlerinden dolayı Burcu Güneş'i eleştirmesinin ardından ipler iyice gerildi. Burcu Güneş açtı ağzını yumdu gözünü!

BURCU GÜNEŞ, DEMET AKALIN'I ELEŞTİRDİ

Pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın hakkında konuştu ve “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında” dedi.

ECE SEÇKİN DEMET AKALIN'A DESTEK VERDİ

Ece Seçkin ise Demet Akalın'a destek verdi ve “Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp, hemcinsin başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım… Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki, insanlar işini yapıyor. relax giiirllll, take it easy dedi.

BURCU GÜNEŞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN ECE SEÇKİN VE İREM DERİCİ'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Ece Seçkin, iftarda bi soda iç… Hazımsızlığa iyi gelir. :) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var paylaşımların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun.. Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklere saygılı ol.. Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak.! Bak orda.. Girlll Come on baby, go your way." dedi.

İrem Derici'ye de ateş püsküren Güneş, "Magazin gülü İrem Derici; Sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz." dedi.