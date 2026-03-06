Burcu Güneş, Demet Akalın'ı resmen yerden yere vurdu! Burcu Güneş'in Akalın için söylediği sözler ortalık karıştıracak!

'Ben Bir Tek Kadını Sevdim', 'Biz Aşkı Meleklerden Çaldık', 'Ay Şahit' gibi daha birçok trend parçadan sesine aşina olduğumuz ünlü şarkıcı Burcu Güneş, magazin dünyasını yerinden oynatacak açıklamalarıyla gündeme oturdu. Uzun zamandan sonra eski imajına dönmeyi tercih ederek saçlarını yeniden sarıya boyatan Demet Akalın için demediğini bırakmayan Burcu Güneş, Akalın'ı adeta yerden yere vurdu. Akalın'ın kendisiyle hiçbir şekilde kıyaslanılabilecek bir yönü olmadığını söylerken kurduğu cümlelerdeki küçümseyici tavır, magazin dünyasında büyük ses getirdi.

BURCU GÜNEŞ'TEN DEMET AKALIN'A OLAY SÖZLER!

Döneminin en efsane şarkılarını seslendirip, herkesin diline plesenk ettiği parçalarıyla tanınan Burcu Güneş, ünlüler camiasında gerek açıklamalarıyla gerek yazm hatalarıyla sürekli gündemde bir şekilde yerini bulan Demet Akalın için demediğini bırakmadı.

Gazetecilerle ayaküstü muhabbet edip samimi açıklamalarda bulunan Burcu Güneş'in Demet Akalın'ı hedef alıp hakkında söyledikleri gündemi kasıp kavuracak. Demet Akalın'ı hiçbir şekilde kendine denk görmediğini söyleyen ünlü isim Burcu Güneş, Demet Akalın için kavga çıkaracak şu sözlerde bulundu:

“Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında”

BURCU GÜNEŞ TARAFINDAN YERİN DİBİNE BATIRILAN DEMET AKALIN'DAN CEVAP GELDİ Mİ?

Çoğu zaman sosyal medyada yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Demet Akalın, Burcu Güneş'in kendisi için söylediklerine karşılık henüz yeni bir atak gelmedi. Demet Akalın’ın ünlü sanatçıya ne cevap vereceği merak konusu oldu.