Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Burcu Güneş, Demet Akalın'ı resmen yerden yere vurdu! Burcu Güneş'in Akalın için söylediği sözler ortalık karıştıracak!

Magazin muhabirleriyle sohbet eden şarkıcı Burcu Güneş, magazin gündeminden kendini düşürmeyen popçu Demet Akalın için olay sözler söyleyerek adeta kavga ortamına zemin hazırladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burcu Güneş, Demet Akalın'ı resmen yerden yere vurdu! Burcu Güneş'in Akalın için söylediği sözler ortalık karıştıracak!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 00:52

'Ben Bir Tek Kadını Sevdim', 'Biz Aşkı Meleklerden Çaldık', 'Ay Şahit' gibi daha birçok trend parçadan sesine aşina olduğumuz ünlü Burcu Güneş, dünyasını yerinden oynatacak açıklamalarıyla gündeme oturdu. Uzun zamandan sonra eski imajına dönmeyi tercih ederek saçlarını yeniden sarıya boyatan için demediğini bırakmayan Burcu Güneş, Akalın'ı adeta yerden yere vurdu. Akalın'ın kendisiyle hiçbir şekilde kıyaslanılabilecek bir yönü olmadığını söylerken kurduğu cümlelerdeki küçümseyici tavır, magazin dünyasında büyük ses getirdi.

BURCU GÜNEŞ'TEN DEMET AKALIN'A OLAY SÖZLER!

Döneminin en efsane şarkılarını seslendirip, herkesin diline plesenk ettiği parçalarıyla tanınan Burcu Güneş, camiasında gerek açıklamalarıyla gerek yazm hatalarıyla sürekli gündemde bir şekilde yerini bulan Demet Akalın için demediğini bırakmadı.

Burcu Güneş, Demet Akalın'ı resmen yerden yere vurdu! Burcu Güneş'in Akalın için söylediği sözler ortalık karıştıracak!

Gazetecilerle ayaküstü muhabbet edip samimi açıklamalarda bulunan Burcu Güneş'in Demet Akalın'ı hedef alıp hakkında söyledikleri gündemi kasıp kavuracak. Demet Akalın'ı hiçbir şekilde kendine denk görmediğini söyleyen ünlü isim Burcu Güneş, Demet Akalın için kavga çıkaracak şu sözlerde bulundu:

Burcu Güneş, Demet Akalın'ı resmen yerden yere vurdu! Burcu Güneş'in Akalın için söylediği sözler ortalık karıştıracak!

“Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında”

Burcu Güneş, Demet Akalın'ı resmen yerden yere vurdu! Burcu Güneş'in Akalın için söylediği sözler ortalık karıştıracak!

BURCU GÜNEŞ TARAFINDAN YERİN DİBİNE BATIRILAN DEMET AKALIN'DAN CEVAP GELDİ Mİ?

Çoğu zaman sosyal medyada yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Demet Akalın, Burcu Güneş'in kendisi için söylediklerine karşılık henüz yeni bir atak gelmedi. Demet Akalın’ın ünlü sanatçıya ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Burcu Güneş, Demet Akalın'ı resmen yerden yere vurdu! Burcu Güneş'in Akalın için söylediği sözler ortalık karıştıracak!

ETİKETLER
#Magazin
#şarkıcı
#demet akalın
#Ünlüler
#Burcu Güneş
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.