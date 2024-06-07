Burcu Kara apar topar ameliyata alındı! "Riskleri vardı''

07 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:42

Burcu Kara dün sosyal medya hesabından hastane odasında ayağına oje sürerken çektirdiği karesini paylaşmıştı. Sevenlerini endişelendiren oyuncu, operasyon sonrası açıklama yaptı.

BURCU KARA AMELİYAT OLDU

Kara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan, sonrasını göze almalısın. E hayat hep iyi, güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil, her şey insanlar için değil mi? Ben de olduğu gibi biriyim zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Baya araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber. Kendisine, ekibine ve tüm hastane çalışnalarına büyük saygı ve teşekkürlerimle. Arayan, soran, yazan tüm sevdiklerime de teşekkür edip cvp vermiş olayım. Hepimize sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.