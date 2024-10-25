Burcu Kara'dan anlamlı hareket! Depremzede çocuklarla buluştu

25 Ekim 2024 17:28 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:28

Oyuncu Burcu Kara son paylaşımıyla gönülleri fethetti. Depremzede çocuklarla buluşan Burcu Kara, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yorum yağmuruna tutuldu.

Deprem​ felaketinin üzerinden iki yılı aşkın bir zaman geçerken, son olarak Arka Sokaklar​ dizisinde rol alan Burcu Kara, depremzede​ çocuklarla bir araya geldi. Duygusal bir paylaşım da yapan Burcu Kara, “İlk günden beri gitmek istiyordum, ancak oğlum Can yeni doğduğundan dolayı ertelemek zorunda kaldım” dedi.

BURCU KARA'DAN ANLAMLI HAREKET

Sosyal medya hesabından çocuklarla berabert fotoğraflarını paylaşan Burcu Kara, "Yaşadığımız felaketin ikinci yıldönümü yaklaşıyor ve hala onların sarıp, sarmalanmaya, dinlenilmeye ihtiyacı var. Sadece gönüllülerin desteğiyle ayakta duran, birbirinden tatlı evlatlarımızı hayata bağlayan bu çatıda, onların gözlerindeki bir anlık mutluluk bile her şeye değer. En başta Simay'a,maddi manevi destek veren herkese, ilk günden beri çalışan, kendini buraya adayan kıymetli öğretmenlerimize, bugün tesadüfen burada tanıştığım Kaymakamımız Hicabi Aytemür'e desteklerinden dolayı binlerce teşekkür ederim" notunu düştü.