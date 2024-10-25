Burcu Kara'dan anlamlı hareket! Depremzede çocuklarla buluştu
Oyuncu Burcu Kara son paylaşımıyla gönülleri fethetti. Depremzede çocuklarla buluşan Burcu Kara, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yorum yağmuruna tutuldu.
Deprem felaketinin üzerinden iki yılı aşkın bir zaman geçerken, son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Burcu Kara, depremzede çocuklarla bir araya geldi. Duygusal bir paylaşım da yapan Burcu Kara, “İlk günden beri gitmek istiyordum, ancak oğlum Can yeni doğduğundan dolayı ertelemek zorunda kaldım” dedi.
BURCU KARA'DAN ANLAMLI HAREKET
Sosyal medya hesabından çocuklarla berabert fotoğraflarını paylaşan Burcu Kara, "Yaşadığımız felaketin ikinci yıldönümü yaklaşıyor ve hala onların sarıp, sarmalanmaya, dinlenilmeye ihtiyacı var. Sadece gönüllülerin desteğiyle ayakta duran, birbirinden tatlı evlatlarımızı hayata bağlayan bu çatıda, onların gözlerindeki bir anlık mutluluk bile her şeye değer. En başta Simay'a,maddi manevi destek veren herkese, ilk günden beri çalışan, kendini buraya adayan kıymetli öğretmenlerimize, bugün tesadüfen burada tanıştığım Kaymakamımız Hicabi Aytemür'e desteklerinden dolayı binlerce teşekkür ederim" notunu düştü.
1 Mart 1980, Bursa doğumlu Burcu Kara, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başladı ve kısa bir süre sonra Haziran Gecesi'nde "Duygu" karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Burcu Kara, Elveda Derken, Kirli Beyaz, Tatar Ramazan, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol aldı.