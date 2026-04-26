Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Burcu Özberk, oyunculuğu bıraktı mı? Hayranları oldukça endişeliydi: Burcu Özberk'ten dizilere dair flaş karar!

Oyunculuğa bir süre ara vererek ailesine vakit ayırmaya çalışan Burcu Özberk, dizilere dönüp dönmeyeceği konusunda yeni bir açıklamada bulundu. Yaz sezonu dizilerini artık kabul etmeyeceğini söyleyen Burcu Özberk, şakayla karışık kendisinin artık o evreden geçtiğini söyleyerek yaz dizilerinde oynamayacağını ifade etti.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 20:28

Televizyon ekranlarında daha önceden “Güneşin Kızları”, “Afilli Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Şahane Damat” gibi popüler yapımlarda rol alan Burcu Özberk'ten meslek kariyerine yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Özellikle de yaz sezonu dizilerinde başrol oyuncusu olarak görmeye alışık olduğumuz Burcu Özberk, bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalmış ve herhangi bir projeye imza atmamıştı. Sosyal medyada oldukça geniş bir hayran kitlesi olan güzel oyuncu Burcu Özberk'in hayranları ünlü ismi daha çok ekranlarda görmek istiyor iken; Özberk'in projelerde yer almaması kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. Peki Burcu Özberk'e ne oldu? Burcu Özberk artık televizyon dizilerinde oynamayacak mı? İşte Burcu Özberk'in aldığı yeni karar...

BURCU ÖZBERK OYUNCULUĞU BIRAKIYOR MU? ÖZBERK, DİZİLERLE İLGİLİ ALDIĞI YENİ KARARI AÇIKLADI

Güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuk performansıyla da ön plana çıkan isimlerden biri olan Burcu Özberk'in bir süredir dizilerde oynamaması hayranlarının dikkatini çekti.

Geçen uzun bir süreden sonra Burcu Özberk'in dizi projelerinde artık yer almayacağına yönelik endişeleri hayranları tarafından artmaya başlamıştı.

Ünlü ismin yeni proje çalışmaları sevenleri tarafından an ve an takip edilmeye çalışırken oyuncu Özberk'in dizilere dair aldığı yeni bir kararı açıklaması; sevenlerinin tüm bu meraklarını giderdi.

BURCU ÖZBERK'TEN OYUNCULUK AÇIKLAMASI! ARTIK O DİZİLERDE OYNAMAYACAK...

Etiler'de magazin kameralarına takılan oyuncu Özberk, Kendisine yöneltilen 'Mesleği bıraktınız mı?' sorusuna samimi bir cevapta bulundu. Ekranların güzel oyuncusu Özberk,

"Bu sene hoşuma giden bir şey gelmedi. Hayırlısı, özledim ama çalışmayı. Bizim sektörde ara vermek de gerekiyor bazen ama. Ben yaptığım işlerde bir proje çalışıp bir sene ara vermeye çalışıyorum' ifadesinde bulundu.

Ayrıca Özberk, yaz sezonunda ekrana verilen dizilerde artık oynamayacağını belirterek, 'Bence ben o yaşı geçtim. Yaz dizilerinde daha genç, güzel kızlarımız var. Yaz dizilerine daha gençlik enerjisi lazım' diyerek sözlerini sonlandırdı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
