Burning Man'e Kurtlar Vadisi damgası! DJ Mahmut Orhan sosyal medyayı salladı

05 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:00

DJ Mahmut Orhan, dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Burning Man'e katıldı. Kurtlar Vadisi dizisinin jenerik müziğini remiksleyerek paylaşan Mahmut Orhan, beğeni yağmuruna tutuldu.

Her yıl dünyanın dört bir tarafından akın edilen Burning Man festivaline, bu yıl DJ Mahmut Orhan da katıldı. DJ kabininin başına geçen Mahmut Orhan, Kurtlar Vadisi dizisinin jenerik müziğini çaldı.

BURNINGMAN'DE KURTLAR VADİSİ RÜZGARI

ABD'nin Nevada çölünde her yıl 25 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılan ünlü festival Burning Man'e katılan Mahmut Orhan, DJ kabininin başına geçti. Ünlü DJ Mahmut Orhan, Kurtlar Vadisi dizisinin jenerik müziğini çaldı. O anlar sosyal medyada beğeni topladı.

MAHMUT ORHAN KİMDİR?

Sena Şener ile ortak çalışması olan ‘FEEL’ ile büyük bir hayran kitlesine sahip DJ Mahmut Orhan, 1993 doğumludur. Henüz 16 yaşındayken, Colonel Bagshot'lı '6 Days' ile Game of Thrones dizi müziği çalışması dünya çapında en çok dinlenen şarkılar arasında yer alıyor.